Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
11 мая 2021, 22:00 МСК
11.05.2021, 22:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
21
Перейра
Рикарду Перейра
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
9
Варди
Джейми Варди
17
Перес
Айосе Перес
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
33
Томас
Люк Томас
-
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
-
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
38
Лешабела
Такгало Лешабела
-

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Лестер Сити
3 : 1
Манчестер Юнайтед
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Лестер Сити
3
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
0
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:05
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:05
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Лестер Сити
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 22:00
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
1
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 22:45
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 22:45
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер Сити
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Лестер Сити
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 19:00
Лестер Сити
0 : 3
Манчестер Юнайтед
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 19:00
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
3
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Лестер Сити
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:30
Манчестер Юнайтед
4
Лестер Сити
1
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Лестер Сити
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:05
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
1
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:30
Лестер Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 20:30
Лестер Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Лестер Сити
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Лестер Сити
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 15:30
Лестер Сити
5 : 3
Манчестер Юнайтед
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 15:30
Лестер Сити
5
Манчестер Юнайтед
3

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