Лестер

Лестер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Каспер Шмейхель К. Шмейхель 		Вра 35 33 0 0 1 0
4
Джаглар Сеюнджу Д. Сеюнджу 		Защ 25 28 1 0 5 0
8
Юри Тилеманс Ю. Тилеманс 		Пол 24 25 6 2 2 0
10
Джеймс Мэддисон Д. Мэддисон 		Пол 25 25 8 3 3 0
7
Харви Барнс Х. Барнс 		Пол 24 22 4 6 2 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Лестер
-:-
Эвертон
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Лестер
-
Эвертон
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:45
Лестер
-:-
Норвич Сити
11.05.2022 11 мая 2022 ср 21:45
Англия. Премьер-лига , 21 тур
Лестер
-
Норвич Сити
-
Англия. Премьер-лига , 21 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Уотфорд
-:-
Лестер
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Уотфорд
-
Лестер
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
19.05.2022 19 мая 2022 чт 22:00
Челси
-:-
Лестер
19.05.2022 19 мая 2022 чт 22:00
Англия. Премьер-лига , 27 тур
Челси
-
Лестер
-
Англия. Премьер-лига , 27 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Лестер
-:-
Саутгемптон
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Лестер
-
Саутгемптон
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
9
Брайтон
35 10 14 11 34:42 44
10
Ньюкасл
35 11 10 14 40:56 43
11
Лестер
33 11 9 13 48:54 42
12
Кристал Пэлас
34 9 14 11 45:42 41
13
Астон Вилла
33 12 4 17 44:46 40
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Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Рома
1 : 0
Лестер
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
1/2 финала
Рома
1
Лестер
0
Лига конференций , 1/2 финала
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Тоттенхэм
3
Лестер
1
Англия. Премьер-лига , 35 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Лестер
1 : 1
Рома
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1/2 финала
Лестер
1
Рома
1
Лига конференций , 1/2 финала
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
Лестер
0 : 0
Астон Вилла
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
34 тур
Лестер
0
Астон Вилла
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
Эвертон
1 : 1
Лестер
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
18 тур
Эвертон
1
Лестер
1
Англия. Премьер-лига , 18 тур
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