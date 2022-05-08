Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Каспер Шмейхель К. Шмейхель
|Вра
|35
|33
|0
|0
|1
|0
|
4Джаглар Сеюнджу Д. Сеюнджу
|Защ
|25
|28
|1
|0
|5
|0
|
8Юри Тилеманс Ю. Тилеманс
|Пол
|24
|25
|6
|2
|2
|0
|
10Джеймс Мэддисон Д. Мэддисон
|Пол
|25
|25
|8
|3
|3
|0
|
7Харви Барнс Х. Барнс
|Пол
|24
|22
|4
|6
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
9
|35
|10
|14
|11
|34:42
|44
|
10
|35
|11
|10
|14
|40:56
|43
|
11
|33
|11
|9
|13
|48:54
|42
|
12
|34
|9
|14
|11
|45:42
|41
|
13
|33
|12
|4
|17
|44:46
|40
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