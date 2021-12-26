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«Ман Сити» обновил рекорд АПЛ по числу побед за год

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В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» принимал на своем поле «Лестер» и обыграл его 6:3. Таким был этот матч:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 5'
Марез 14'
Гюндоган 21'
Стерлинг 25'
Ляпорт 69'
Стерлинг 87'
6:3
Матч завершен
Лестер
Лестер
Мэддисон 55'
Лукман 59'
Ихеначо 66'
  • «Манчестер Сити» обновил свой же рекорд. Теперь у него 35 побед в 2021 году. Ни у кого нет столько побед за календарный год.
  • У «Ман Сити» девять побед в АПЛ подряд.
  • После 19 туров у «Манчестер Сити» 47 очков и первая строчка в лиге.
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Источник:
Гол
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Луис Фамильярд
27 декабря 2021, 00:01
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Вася Васильев
27 декабря 2021, 11:35
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