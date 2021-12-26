Манчестер Сити
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Лестер
«Ман Сити» обновил рекорд АПЛ по числу побед за год
час назад
В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» принимал на своем поле «Лестер» и обыграл его 6:3. Таким был этот матч:
- «Манчестер Сити» обновил свой же рекорд. Теперь у него 35 побед в 2021 году. Ни у кого нет столько побед за календарный год.
- У «Ман Сити» девять побед в АПЛ подряд.
- После 19 туров у «Манчестер Сити» 47 очков и первая строчка в лиге.
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