Игрок «Ман Сити» Менди уже полгода в тюрьме: суд только летом, семь обвинений в изнасиловании, его имя удалено из фифы и магазина клуба
В этом сезоне АПЛ защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди провел один матч. Во втором он просидел в запасе – и все, больше Менди ничего не связывало с футболом в сезоне-2021/22.
С 4 августа Менди находится в тюрьме. Его обвиняют сразу в нескольких изнасилованиях.
Что конкретно известно про эти обвинения?
Как только появились первые новости об изнасилованиях, сайт BBC сразу выпустил небольшой материал о деле. Когда обвинения описывали четыре эпизода, то полиция говорила, что они включают нападения на женщин старше 16 лет. Трех он изнасиловал, к одной, которой меньше 18, он просто домогался. Предположительно: все эти случаи укладывались в период с октября-2020 по август-2021. Все нападения произошли в доме самого игрока в графстве Чешир. Daily Mail пишет, что еще одну девушку он изнасиловал, когда полиция запустила расследование.
Подробности дела не публиковала ни полиция, ни суды, в которых проходили слушания. Полиция просила журналистов подождать до объявления промежуточных результатов следствия. Скорее всего, это произойдет в январе.
Вместе с Менди судят еще одного мужчину – 40-летнего Луи Саа Маттури. Не путайте с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед». Саа-футболист родом из Парижа, а этот Саа – из Сьерра-Леоне.
Как шло дело?
Изначально полиция продержала Менди в тюрьме пару дней, а адвокаты игрока надеялись, что он сыграет в матче против «Арсенала» (конец августа). Но потом суд продлил арест. Менди попытался выйти под залог и прямо во время одного из заседаний сообщил, что готов заплатить необходимые 50 тысяч фунтов для освобождения. Но прокурор Дебби Бирн потребовала у судьи, чтобы тот не отпускал Менди.
Бирн аргументировала свою позицию вечеринкой, которой устроил Менди за неделю до суда. В доме игрока был 21 человек. Бирн говорила: «Он проигнорировал меры безопасности против коронавируса. Плюс сейчас господин Менди обвиняется в тяжком преступлении. Я требую, чтобы суд оставил его под стражей. Это не даст ему нарушить закон еще раз».
И суд удовлетворил запрос Бирн, а в сентябре продлил арест Менди до 24 января. Перед этим полиция Чешира выпустила заявление:
«Полиция Чешира и Королевская прокуратура хотели бы напомнить всем, что уголовное дело против господина Менди ведется и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство. Чрезвычайно важно, чтобы в соцсетях не было сообщений, комментариев или обмена информацией, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб текущему разбирательству».
Дальнейшие важные даты:
- Менди еще дважды пробовал выйти под залог, но Королевский суд Чешира (в лице судьи Патрика Томпсона) отклонил его запросы. Последний раз – 11 октября. На этом слушании Менди вообще не было.
- Через месяц после этого его обвинили еще в двух изнасилованиях.
- 22 декабря. Менди обвинен в седьмом случае изнасилования.
- Все время, что Менди находится в тюрьме, он ни разу не признал свою вину. Комментарии не дают и его представители. Первая дата суда стояла на 24 января. Но потом его перенесли.
- Sky пишет: теперь суд состоится либо 27 июня, либо 1 августа. 7-го и 24-го января пройдут досудебные слушания. На данный момент личности изнасилованных девушек неизвестны для журналистов.
Как реагирует «Манчестер Сити»?
Практически никак. Сразу после начала судебного разбирательства клуб вывел Менди из заявки и удалил продукцию с его именем и изображением Менди. На официальном сайте «Ман Сити» вышло заявление:
«Манчестер Сити» подтверждает: после выдвинутых обвинений в адрес Бенжамена Менди клуб временно отстранил его до завершения судебных разбирательств. Этот вопрос связан с юридическим процессом, поэтому клуб больше не прокомментируют ситуацию до завершения суда».
Еще одну реакцию показала компания EA. Она удалила Менди из фифы.