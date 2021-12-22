Игрок «Ман Сити» Менди уже полгода в тюрьме: суд только летом, семь обвинений в изнасиловании, его имя удалено из фифы и магазина клуба

Как шло дело?

Изначально полиция продержала Менди в тюрьме пару дней, а адвокаты игрока надеялись, что он сыграет в матче против «Арсенала» (конец августа). Но потом суд продлил арест. Менди попытался выйти под залог и прямо во время одного из заседаний сообщил, что готов заплатить необходимые 50 тысяч фунтов для освобождения. Но прокурор Дебби Бирн потребовала у судьи, чтобы тот не отпускал Менди.

Бирн аргументировала свою позицию вечеринкой, которой устроил Менди за неделю до суда. В доме игрока был 21 человек. Бирн говорила: «Он проигнорировал меры безопасности против коронавируса. Плюс сейчас господин Менди обвиняется в тяжком преступлении. Я требую, чтобы суд оставил его под стражей. Это не даст ему нарушить закон еще раз».

И суд удовлетворил запрос Бирн, а в сентябре продлил арест Менди до 24 января. Перед этим полиция Чешира выпустила заявление:

«Полиция Чешира и Королевская прокуратура хотели бы напомнить всем, что уголовное дело против господина Менди ведется и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство. Чрезвычайно важно, чтобы в соцсетях не было сообщений, комментариев или обмена информацией, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб текущему разбирательству».

Дальнейшие важные даты: