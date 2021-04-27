В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют три Менди – за три разных клуба. Родство только у двоих, но у всех троих есть пара общих точек

«Реал» сыграет против «Челси», а «Манчестер Сити» – против «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов. Игрока с фамилией Менди нет только в «ПСЖ». В других трех командах – три разных Менди.

Эдуард Менди играет за «Челси» – 29-летний вратарь.

Бенжамен Менди играет за «Ман Сити» – 26-летний левый защитник.

Ферлан Менди играет за «Реал» – 25-летний левый защитник.

Кстати, в системе «ПСЖ» тоже есть Менди. Это бывший игрок Бернар Менди, который сейчас помогает тренеру женского «ПСЖ».

Первый логичный вопрос – они родственники?

Только двое. Эдуард и Ферлан – двоюродные братья. И как раз сыграют друг против друга в полуфинале.

Какое у них гражданство?

Всех троих связывает сенегальский паспорт. Но за Сенегал играет только Эдуард. Ферлан и Бенжамен выступают за сборную Франции, а последний выигрывал с ней чемпионат мира в России.

У них есть клуб, которых их объединяет?

Как ни странно, да. Это «Гавр» – первый взрослый клуб Бенжамена и Ферлана, а Эдуард играл за него в юношестве.

Но совпадение с Бенжаменом и Ферланом – еще интереснее. Одна фамилия, один клуб, одна позиция, даже суммы трансферов похожи – пять миллионов выложил за Ферлана «Лион», четыре за Бенжамена – «Марсель». Только по времени слегка разминулись – когда Бенжамен блистал в основе, Ферлан еще набирался опыта в резерве.