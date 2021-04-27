Лига чемпионов
Ферлан Менди
Эдуард Менди
Бенжамен Менди
Реал
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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Реал #Челси #Эдуард Менди #Ферлан Менди #Бенжамен Менди

В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют три Менди – за три разных клуба. Родство только у двоих, но у всех троих есть пара общих точек

4 часа назад

«Реал» сыграет против «Челси», а «Манчестер Сити» – против «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов. Игрока с фамилией Менди нет только в «ПСЖ». В других трех командах – три разных Менди.

  • Эдуард Менди играет за «Челси» – 29-летний вратарь.
  • Бенжамен Менди играет за «Ман Сити» – 26-летний левый защитник.
  • Ферлан Менди играет за «Реал» – 25-летний левый защитник.

Кстати, в системе «ПСЖ» тоже есть Менди. Это бывший игрок Бернар Менди, который сейчас помогает тренеру женского «ПСЖ».

Первый логичный вопрос – они родственники?

Только двое. Эдуард и Ферлан – двоюродные братья. И как раз сыграют друг против друга в полуфинале.

Какое у них гражданство?

Всех троих связывает сенегальский паспорт. Но за Сенегал играет только Эдуард. Ферлан и Бенжамен выступают за сборную Франции, а последний выигрывал с ней чемпионат мира в России.

У них есть клуб, которых их объединяет?

Как ни странно, да. Это «Гавр» – первый взрослый клуб Бенжамена и Ферлана, а Эдуард играл за него в юношестве.

Но совпадение с Бенжаменом и Ферланом – еще интереснее. Одна фамилия, один клуб, одна позиция, даже суммы трансферов похожи – пять миллионов выложил за Ферлана «Лион», четыре за Бенжамена – «Марсель». Только по времени слегка разминулись – когда Бенжамен блистал в основе, Ферлан еще набирался опыта в резерве.

А когда они ушли в топ-клубы?

Все – в конце 2010-х, но все же в разные годы.

В 2017-м в «Ман Сити» перешел Бенжамен, в 2019-м «Реал» купил Ферлана, а в 2020-м «Челси» подписал Эдуарда.

Сколько еще Менди есть и где они играют?

Из числа известных:

🇸🇳 🇫🇷 Нампали Менди – опорник «Лестера».

🇸🇳 🇬🇼  Александр Менди – форвард «Кана».

🇸🇳 Ариал Менди – левый защитник (ага!) «Серветта».

🇸🇳 🇫🇷 Батиста Менди – опорник «Нанта».

🇸🇳 🇬🇼 Фредерик Менди – форвард «Сетубала».

Всего же бывших и действующих игроков с фамилией Менди Transfermarkt насчитал целых 77. Сенегальцы – подавляющее большинство. Встречаются гамбийцы, есть даже итальянец, испанец, австралиец и норвежец.

Что известно о фамилии Менди?

Согласно сайту nameslist.org, самая большая популярность этой фамилии – в Сенегале. Еще она часто встречается в Гамбии.

Есть версия, что Менди – фамилия баскского происхождения и обозначает гористую местность. Другая версия: Менди – фамилия еврейского происхождения и обозначает богатство.

Namespedia.com выдает такую статистику: фамилия используется минимум в 32 странах. Три четверти людей с этой фамилией – мужчины.

В футболе еще есть такие же популярные фамилии среди топ-игроков?

BBC в 2018-м выпустил аналитику, как лучше назвать ребенка, чтобы он стал игроком АПЛ. Там собраны все даты рождения, имена и фамилии. Вышло, что лучше родиться 28 мая. Силва – самая распространенная фамилия. Но среди всего английского футбола, конечно, – Джонс и Смит. То же касается Мюллера в Германии или Гарсии в Испании. Так один пользователь реддита полгода назад рассчитал популярность прямо по лигам.

Фамилий, схожих по распространению с Менди, хватает во Франции и Африке. Transfermarkt легко высветит более ста Сиссе, около 140 игроков с фамилией Туре, под две сотни Камара и Траоре.

Но, в отличие от всех них, в полуфинале ЛЧ будут играть сразу трое Менди из разных команд. А за четвертую будет болеть Менди из системы клуба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / AFLO / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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