Эдуард Менди

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Футбол
Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина
#Ян Облак
Футбол
Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире
#Эдуард Менди
Футбол
Менди впервые в «Челси» пропустил два гола в одной игре. Второй – на 95-й минуте
#Эдуард Менди
Футбол
Менди из «Челси» не пропускал шесть матчей подряд. Его пробил форвард, у которого четыре гола в АПЛ
#Эдуард Менди
Футбол
Вратарь «Челси» Менди отыграл шесть сухих матчей подряд. Последний – против бывшего клуба
#Эдуард Менди
Футбол
У нового вратаря «Челси» в ЛЧ за два месяца больше сухих матчей, чем у Кепы за два года
#Эдуард Менди
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Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
#Челси
В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют три Менди – за три разных клуба. Родство только у двоих, но у всех троих есть пара общих точек
#Лига чемпионов
«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
#Ренн
«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26
#Эдуард Менди
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