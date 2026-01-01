Эдуард Менди

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Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
#Челси
В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют три Менди – за три разных клуба. Родство только у двоих, но у всех троих есть пара общих точек
#Лига чемпионов
«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
#Ренн
«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26
#Эдуард Менди