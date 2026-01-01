Эдуард Менди

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Футбол
Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина
#Ян Облак
Футбол
Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире
#Эдуард Менди
Футбол
Менди впервые в «Челси» пропустил два гола в одной игре. Второй – на 95-й минуте
#Эдуард Менди
Футбол
Менди из «Челси» не пропускал шесть матчей подряд. Его пробил форвард, у которого четыре гола в АПЛ
#Эдуард Менди
Футбол
Вратарь «Челси» Менди отыграл шесть сухих матчей подряд. Последний – против бывшего клуба
#Эдуард Менди
Футбол
У нового вратаря «Челси» в ЛЧ за два месяца больше сухих матчей, чем у Кепы за два года
#Эдуард Менди
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Футбол
Менди – новый вратарь «Челси»
#Эдуард Менди