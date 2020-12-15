Эдуард Менди
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#Эдуард Менди #Футбол #АПЛ #Челси

Менди впервые в «Челси» пропустил два гола в одной игре. Второй – на 95-й минуте

15 декабря, 23:02

www.imago-images.de/Global Look Press

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в 13-м туре АПЛ. Для «Челси» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем туре команда проиграла «Эвертону» (0:1).

Вратарь Эдуард Менди впервые с момента перехода в «Челси» пропустил два гола в одной игре. До этого он 16 матчей пропускал один мяч или играл на ноль.

Менди перешел в «Челси» из «Ренна» за 24 миллиона евро. Ему 28 лет.

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