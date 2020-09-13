«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26

Кто такой Эдуард Менди

Менди – голкипер «Ренна», за который играет всего год. В прошлом сезоне клуб внезапно вылез в лигочемпионскую зону, а Менди стал одной из важнейших причин этого успеха. У него 24 матча в Лиге 1-2019/20, в которых он пропустил всего 18 мячей.

О Менди и его качествах лучше всего говорит молодой тренер «Ренна» Жюльен Стефан:

«Эдуард – это пантера. У него небольшой опыт выступления в Лиге 1, но он ведет себя так, будто играет здесь полтора десятилетия. Он быстр и умен, он невероятно надежен. Просто откройте статистику за прошлый сезон – она легко докажет мои слова. Я совсем не удивлюсь, если им в ближайшее время всерьез заинтересуются топ-клубы».

Стефан говорил это в августе. Через две недели после этого интервью появились первые слухи, что за Менди присматривает «Челси».