«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26
«Челси» продолжает работу над поиском вратаря (The Telegraph пишет, что руководство не устраивает Кепа, и ему ищут замену). Мы не очень верим в инсайды, но сразу пара авторитетных источников говорят, что клуб уже договорился с «Ренном» о переходе 28-летнего голкипера Эдуарда Менди:
- Фабрицио Романо (итальянский журналист, очень надежный источник): сделка закрыта, Менди скоро будет в Лондоне для прохождения медицинского обследования.
- Мохамед Бухафси (французский журналист RMC, специализирующийся на инсайдах по Лиге 1 – надежный источник, если дело касается французских клубов): Менди уже согласовал с «Челси» 5-летний контракт.
Кто такой Эдуард Менди
Менди – голкипер «Ренна», за который играет всего год. В прошлом сезоне клуб внезапно вылез в лигочемпионскую зону, а Менди стал одной из важнейших причин этого успеха. У него 24 матча в Лиге 1-2019/20, в которых он пропустил всего 18 мячей.
О Менди и его качествах лучше всего говорит молодой тренер «Ренна» Жюльен Стефан:
«Эдуард – это пантера. У него небольшой опыт выступления в Лиге 1, но он ведет себя так, будто играет здесь полтора десятилетия. Он быстр и умен, он невероятно надежен. Просто откройте статистику за прошлый сезон – она легко докажет мои слова. Я совсем не удивлюсь, если им в ближайшее время всерьез заинтересуются топ-клубы».
Стефан говорил это в августе. Через две недели после этого интервью появились первые слухи, что за Менди присматривает «Челси».
Менди дебютировал в Лиге 1 в 26. За три года до этого он вообще был безработным
C 13 лет Менди играл в молодежке «Гавра». Но в 2010 году клуб занялся обновлением академии. Менди уже проходил по возрасту в дубль «Гавра», но не играл там из-за конкуренции – поэтому с ним и расстались.
Полгода поиска новой команды, и он подписал контракт с «Шербуром». 2011 год. Менди – 19. Он из команды уровня Лиги 1-Лиги 2 свалился практически в полупрофессиональный футбол. Потом говорил:
«Я плакал неделю, потому что видел, как разрушаются мои мечты. Я хотел закончить с футболом, но не мог: это вся моя жизнь. Я не мог просто так расстаться с мыслями, что когда-нибудь стану настоящим профессионалом».
За три года в «Шербуре» он от вратаря основы понизился до третьего голкипера. В 2014-м с ним просто не продлили контракт – он остался без клуба в 22. Менди год искал новый клуб, сменил два агента. С одним из них связана мутная история.
Агент говорил ему, что нашел ему вариант из Лиги 1, врал, что долго вел переговоры. Четыре месяца он обещал ему, что стороны вот-вот подпишут контракт. В конце концов Менди никуда не перешел: агент пропал, мнимое предложение от клуба из Лиги 1 испарилось вообще.
Только в 2015-м (ему уже было 23) его нашел «Марсель». Дальнейшее развитие карьеры Менди:
• В 23 года подписал контракт с «Марселем». Его сразу же отправили в резервную команду. Это четвертый по силе дивизион во Франции.
• В 24 он подписал контракт с «Реймсом». Впервые в карьере он сыграл выше третьей лиги – целых два сезона барахтался в Лиге 2.
• В 26 Менди вместе с «Реймсом» вышел в Лигу 1 – это его первое появление во французской вышке.
• В 27 он ушел в «Ренн».
• В 28 лет он впервые добрался до еврокубков – всего лишь один год отыграл за «Ренн».
«Моя история – пример того, что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах. Я только один раз в жизни подумал, что могу уйти из футбола. Но потом я дал себе несколько пощечин и начал верить в успех. Низшие лиги – отличное испытание для психологии. Можно сломаться и ни разу никуда не подняться. А можно каждый день работать над собой и однажды праздновать победу.
Я оказался человеком второго типа».
Менди играл за Гвинею-Бисау ради умирающего отца. Но потом он выбрал Сенегал
Мама Эдуарда Менди родом из Сенегала. Отец – из Гвинеи-Бисау. В 2015-м папа Менди тяжело заболел. В 2016-м его (когда Менди играл в четвертой лиге) пригласила и Гвинея-Бисау, и Сенегал. Он выбрал первый вариант:
«Я сделал это ради папы. Я хотел порадовать его, когда он умирал. Хотя он говорил, чтобы я делал так, как велит мне сердце. На тот момент оно мне говорило о Гвинее-Бисау. Я сыграл пару товарищеских матчей за сборную против португальских клубов, а потом понял, что мне не очень нравится этот вариант.
Гвинея-Бисау предложила мне сыграть за нее в отборе к Кубку Африки. Я отказался. И почти сразу же получил вызов от Сенегала. Друзья и родственники поддержали меня. За это я им благодарен».
А еще Эдуард Менди – троюродный брат Ферлана Менди из «Реала». Они никогда не пересекались на клубном уровне и даже не очень часто общаются.