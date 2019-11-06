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#Кепа Аррисабалага #Футбол #Лига чемпионов #Челси #Аякс

Только мемы по автоголу головой от Кепы

06 ноября 2019, 15:20

«Челси» и «Аякс» показали огненный матч с восемью голами, удалениями и красивым камбэком. По первому тайму ход матча располагал к разгромной победе «Аякса». Особенно красивым получился третий гол. Зиеш пульнул со штрафного в дальний угол, мяч ударился в штангу, отскочил в лицо вратаря и отлетел в ворота. 

Вратарю «Челси» точно было больно. Зиеш изображал радостное непонимание.

www.imago-images.de/Global Look Press

Обзор матчей ЛЧ на официальном ютуб-канале «Матч ТВ»

Обзор матчей ЛЧ на официальном ютуб-канале «Матч ТВ»

www.imago-images.de/Global Look Press

Над Кепой уже пошутил его одноклубник Батшуайи. В его карьере был момент, когда мяч тоже попадал в лицо от штанги. Бельгиец Янузай забил гол, Батшуайи хотел сильно вколотить мяч в ворота, попал в штангу и получил неприятный отскок. «Добро пожаловать в клуб мемов, брат», – написал Батшуайи в твиттере.

«Кто сделал это лучше?»

Есть по эпизоду с Кепой и другие смешные посты. Внимательно посмотрите на лицо вратаря:

Эпизод сравнили с этим знаменитым видео.

И с такой постановкой про Скотта Стерлинга. В ютубе у видео с ним 70 миллионов просмотров.

В двух матчах подряд Кепа становится героем интересных эпизодов. В игре против «Уотфорда» (2:1) Кепа вытащил героический удар от вратаря соперника. Бен Фостер прибежал в штрафную «Челси» на стандарт, подставил голову под подачу и пробил в угол. Кепа дотянулся до мяча, а после матча обсуждал этот момент с Фостером. Здесь вышло хорошо. 

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