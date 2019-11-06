Только мемы по автоголу головой от Кепы

В двух матчах подряд Кепа становится героем интересных эпизодов. В игре против «Уотфорда» (2:1) Кепа вытащил героический удар от вратаря соперника. Бен Фостер прибежал в штрафную «Челси» на стандарт, подставил голову под подачу и пробил в угол. Кепа дотянулся до мяча, а после матча обсуждал этот момент с Фостером. Здесь вышло хорошо.