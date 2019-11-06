Только мемы по автоголу головой от Кепы
«Челси» и «Аякс» показали огненный матч с восемью голами, удалениями и красивым камбэком. По первому тайму ход матча располагал к разгромной победе «Аякса». Особенно красивым получился третий гол. Зиеш пульнул со штрафного в дальний угол, мяч ударился в штангу, отскочил в лицо вратаря и отлетел в ворота.
Вратарю «Челси» точно было больно. Зиеш изображал радостное непонимание.
Над Кепой уже пошутил его одноклубник Батшуайи. В его карьере был момент, когда мяч тоже попадал в лицо от штанги. Бельгиец Янузай забил гол, Батшуайи хотел сильно вколотить мяч в ворота, попал в штангу и получил неприятный отскок. «Добро пожаловать в клуб мемов, брат», – написал Батшуайи в твиттере.
«Кто сделал это лучше?»
Есть по эпизоду с Кепой и другие смешные посты. Внимательно посмотрите на лицо вратаря:
Эпизод сравнили с этим знаменитым видео.
И с такой постановкой про Скотта Стерлинга. В ютубе у видео с ним 70 миллионов просмотров.
В двух матчах подряд Кепа становится героем интересных эпизодов. В игре против «Уотфорда» (2:1) Кепа вытащил героический удар от вратаря соперника. Бен Фостер прибежал в штрафную «Челси» на стандарт, подставил голову под подачу и пробил в угол. Кепа дотянулся до мяча, а после матча обсуждал этот момент с Фостером. Здесь вышло хорошо.