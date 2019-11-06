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#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Аякс #Жоржиньо #Кепа Аррисабалага #Дэйли Блинд

«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол

06 ноября 2019, 01:44

Рассказываем, как это было

Зиеш – главный герой матча, у него забрали гол

Статистика Хаким Зиеша в этой встрече такова – две голевые: на Промеса и ван де Бека. Хотя к персональному успеху могли добавить еще и гол. Но это уже личная трагедия, как Зиеша, так и Кепы. Зиеш классно закрутил штрафной с правого фланга, мяч от штанги отскочил в голову Кепы и залетел в ворота.

Реакция Кепы перед пропущенным голом бесценна.

Промес – еще один красавчик в составе «Аякса». В этом сезоне ему дико везет

Возвращаемся к тезису о незасчитанных голах. В первом разделе была историю про Зиеша. Промеса же лишил дубля Абрахам: подставился под штрафной удар, и от него мяч залетел в сетку. На этом Промес не успокоился и в середине первого тайма вывел «Аякс» вперед.

Промес в шикарной форме: во всех матчах за «Аякс» в этом сезоне (их было 17) он лишь в семи не заработал ни одного результативного очка. Всего же за это время у него за это время 11 голов и 2 голевые передачи.

«Челси» выдал безумный камбэк

Как менялся счет в матче «Челси» и «Аякса»:

  • 0:1;
  • 1:1;
  • 1:2;
  • 1:3;
  • 1:4;
  • 2:4;
  • 3:4;
  • 4:4;
  • 5:4;
  • VAR;
  • Снова 4:4.

imago-images.de/Global Look Press

Камбэк начался после двух удалений – так «Аякс» остался без центральных защитников

68-я минута. Блинд снес Виллиана в штрафной, получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку. Спустя несколько секунд вслед за коллегой последовал Велтман.

Ключевой момент матча – после этого «Челси» забил два (а мог и три) и сравнял счет. В твиттере пользователи уже смеются над судьей.

Важную роль в этом камбэке сыграл Жоржиньо. Маурицио Сарри называл его сильнейшим распасовщиком из тех, кого он видел своими глазами. В матче с «Аяксом» он подтвердил звание: сделал 62 передачи (57 оказались точными), плюс выиграл одно единоборство и сделал 3 перехвата.

Еще Жоржиньо забил два пенальти. Из 17 своих одиннадцатиметровых он реализовал 16 попыток.

Этот матч – эмоции

«Челси»

«Челси»

«Челси»

«Челси»

«Аякс»

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