«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
Рассказываем, как это было
Зиеш – главный герой матча, у него забрали гол
Статистика Хаким Зиеша в этой встрече такова – две голевые: на Промеса и ван де Бека. Хотя к персональному успеху могли добавить еще и гол. Но это уже личная трагедия, как Зиеша, так и Кепы. Зиеш классно закрутил штрафной с правого фланга, мяч от штанги отскочил в голову Кепы и залетел в ворота.
Реакция Кепы перед пропущенным голом бесценна.
Промес – еще один красавчик в составе «Аякса». В этом сезоне ему дико везет
Возвращаемся к тезису о незасчитанных голах. В первом разделе была историю про Зиеша. Промеса же лишил дубля Абрахам: подставился под штрафной удар, и от него мяч залетел в сетку. На этом Промес не успокоился и в середине первого тайма вывел «Аякс» вперед.
Промес в шикарной форме: во всех матчах за «Аякс» в этом сезоне (их было 17) он лишь в семи не заработал ни одного результативного очка. Всего же за это время у него за это время 11 голов и 2 голевые передачи.
«Челси» выдал безумный камбэк
Как менялся счет в матче «Челси» и «Аякса»:
- 0:1;
- 1:1;
- 1:2;
- 1:3;
- 1:4;
- 2:4;
- 3:4;
- 4:4;
- 5:4;
- VAR;
- Снова 4:4.
Камбэк начался после двух удалений – так «Аякс» остался без центральных защитников
68-я минута. Блинд снес Виллиана в штрафной, получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку. Спустя несколько секунд вслед за коллегой последовал Велтман.
Ключевой момент матча – после этого «Челси» забил два (а мог и три) и сравнял счет. В твиттере пользователи уже смеются над судьей.
Важную роль в этом камбэке сыграл Жоржиньо. Маурицио Сарри называл его сильнейшим распасовщиком из тех, кого он видел своими глазами. В матче с «Аяксом» он подтвердил звание: сделал 62 передачи (57 оказались точными), плюс выиграл одно единоборство и сделал 3 перехвата.
Еще Жоржиньо забил два пенальти. Из 17 своих одиннадцатиметровых он реализовал 16 попыток.