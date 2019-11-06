«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол

Промес – еще один красавчик в составе «Аякса». В этом сезоне ему дико везет

Возвращаемся к тезису о незасчитанных голах. В первом разделе была историю про Зиеша. Промеса же лишил дубля Абрахам: подставился под штрафной удар, и от него мяч залетел в сетку. На этом Промес не успокоился и в середине первого тайма вывел «Аякс» вперед.

Промес в шикарной форме: во всех матчах за «Аякс» в этом сезоне (их было 17) он лишь в семи не заработал ни одного результативного очка. Всего же за это время у него за это время 11 голов и 2 голевые передачи.

«Челси» выдал безумный камбэк

Как менялся счет в матче «Челси» и «Аякса»: