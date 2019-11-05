Вернер сам попросил не выпускать его против «Зенита»
У Тимо Вернера классная статистика в этом сезоне чемпионата Германии: 10 матчей – 9 голов, 3 голевые передачи. При этом в последнем матче он оформил хет-трик и отдал три голевые передачи – первый футболист из Бундеслиги, которому это удалось за 18 лет.
Но у Вернера совсем не получилось в матче с «Зенитом».
Первая встреча – Вернер вышел в старте, но ушел с поля сразу же после перерыва. Причина – не очень удачная игра. Из трех ударов Вернера только один полетел в створ, плюс он проиграл три единоборства.
Второй матч – вышел на замену, но глобально ничего не поменял. Он один раз ударил по воротам и сделал 1 перехват.
Здесь причина его появления на скамейке скрывается не в игровых показателях. Все из-за небольших болей в мышцах, об этом он лично попросил Нагельсмана. При этом немецкая пресса до этого ничего не писала о повреждениях Вернера. Так выглядит минутная статистика Вернера во всех турнирах за последний месяц:
- Бундеслига – весь матч с «Майнцем», 70 минут с «Фрайбургом» (стратегическая замена), 86 минут с «Вольфсбургом» (тоже стратегическая замена).
- Кубок Германии – 90 минут с «Вольфсбургом».
- Сборная Германии – вышел на замену на 24 минуты.
- В ЛЧ неполные матчи были с «Зенитом».
Были ли у Вернера странные замены до этого?
Да, в 2017-м, когда «Лейпциг» играл на выезде против «Бешикташа». Тогда его смутил шум на стадионе: «Я никогда в жизни не видел такой атмосферы на стадионе. Я не мог сконцентрироваться на матче. Попросил затычки для ушей, но они мне не помогли. До сих пор не по себе».
Ральф Хазенхюттль, который тогда тренировал «РБ», объяснил свою ситуацию со стороны: «Он нервничал. Из-за этого у него были проблемы с дыханием. Мы убрали Тимо с поля, чтобы не навредить ему».