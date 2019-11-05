Вернер сам попросил не выпускать его против «Зенита»

У Тимо Вернера классная статистика в этом сезоне чемпионата Германии: 10 матчей – 9 голов, 3 голевые передачи. При этом в последнем матче он оформил хет-трик и отдал три голевые передачи – первый футболист из Бундеслиги, которому это удалось за 18 лет.

Но у Вернера совсем не получилось в матче с «Зенитом».

Первая встреча – Вернер вышел в старте, но ушел с поля сразу же после перерыва. Причина – не очень удачная игра. Из трех ударов Вернера только один полетел в створ, плюс он проиграл три единоборства.