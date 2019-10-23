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#РБ Лейпциг #Футбол #Лига чемпионов #Бундеслига #Зенит #Норди Мукиеле #Вилли Орбан #Дайо Упамекано #Ибраима Конате

Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)

23 октября 2019, 14:30
Михаил Морозов

В ровной группе «Зенита» чуть больше все же выделяли «Лейпциг». Пожалуй, не зря:

  • «Лейпциг» хорошо начал в чемпионате – некоторое время шел первым, сейчас в одном очке от вершины;
  • «Лейпциг» выиграл в Лиге чемпионов на трудном выезде в Лиссабоне;
  • «Лейпциг» забивает всем, кроме «Лиона», да и в том матче тоже хватало моментов.

Команда сильная, вопросов нет. Но из 11 матчей РБ сыграл всухую всего лишь два. И смысл даже не в том, что в ряде случаев защитники промахиваются позиционно, а в том, что многие косяки получаются из-за неаккуратности и глупых невынужденных ошибок. Меньше вопросов к голкиперу Петеру Гулачи, гораздо больше – к центральным защитникам.

imago-images.de / Global Look Press

Юлиан Нагельсман любит экспериментировать со схемами, защитников это касается прежде всего – то три, то четыре в линию. В «Лейпциге» центр обороны закрывает кто-то из четверки Орбан-Упамекано-Конате-Мукиеле. 26-летний Орбан – капитан и основа, в партнерах же оказывается кто-то из этой троицы. Все трое – французы не старше 21 года.

Скорее всего, в основе пару Орбану составит Упамекано, но мы покажем ошибки всех трех партнеров венгра, поскольку на матч с «Зенитом» может выйти любой из них.

«Мы бы не взяли Хуммельса, – говорил перед сезоном экс-тренер «Лейпцига» Ральф Рангник. – У нас есть молодой Конате, которого мы взяли из «Сошо» за ноль. Скоро он будет играть за «Барселону» или «Реал». Конате послушал и начал ошибаться. Вот так он чуть не привез гол с «Унионом» в первом туре.

Был похожий момент у Конате и во втором туре против «Айнтрахта».

В третьем матче Бундеслиги «Лейпциг» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию», но без ляпа в обороне не обошлось – в конце вышел Мукиеле, который не пошел за Эмболо. Держал и бросил. Так и пропустили, а потом Эмболо чуть не сделал из-под Мукиеле дубль.

От «Баварии» «Лейпциг» пропустил уже в самом начале. Конате задержался, а Орбан не догнал Левандовски.

Матч с «Лионом» – то, что понравится форвардам «Зенита», которые любят за такое наказывать.

Первый гол – коллективная феерия от Конате и Упамекано.

Во втором – уже постарался вышедший на замену Мукиеле. Эти два момента – как образец того, что может придумать оборона «Лейпцига» особенно под давлением, хотя ничего дикого французы не оказывали.

При резких атаках соперника Упамекано теряется. В общем, настоящий клиент Азмуна. Это гол «Байера», а в последнем туре схожим образом из-под француза забил «Вольфсбург».

Кстати, с «Вольфсбургом» Упамекано вообще зарядил почти с центра поля по своим воротам и привез опасный свободный удар, так как голкипер вынужден был отбивать мяч рукой.

Орбан среди них и правда кажется наиболее надежным защитником, но от Упамекано, Конате и Мукиеле можно ждать подарков. Лучше всего их на это провоцировать прессингом, хоть «Зенит» в нем и не силен. Но, вспоминая, первый гол чемпиона России в игре с «Бенфикой», кажется, что активность на чужой половине и в этом раз принесет пользу. Тем более что защита «Лейпцига» в таких случаях очень ненадежна.

Матч «Лейпциг» – «Зенит» состоится 23 октября (среда) в 19:55 МСК.

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Все фото: imago-images.de / Global Look Press
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#РБ Лейпциг
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#Норди Мукиеле
#Вилли Орбан
#Дайо Упамекано
#Ибраима Конате