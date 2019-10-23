Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)

Юлиан Нагельсман любит экспериментировать со схемами, защитников это касается прежде всего – то три, то четыре в линию. В «Лейпциге» центр обороны закрывает кто-то из четверки Орбан-Упамекано-Конате-Мукиеле. 26-летний Орбан – капитан и основа, в партнерах же оказывается кто-то из этой троицы. Все трое – французы не старше 21 года.

Скорее всего, в основе пару Орбану составит Упамекано, но мы покажем ошибки всех трех партнеров венгра, поскольку на матч с «Зенитом» может выйти любой из них.

«Мы бы не взяли Хуммельса, – говорил перед сезоном экс-тренер «Лейпцига» Ральф Рангник. – У нас есть молодой Конате, которого мы взяли из «Сошо» за ноль. Скоро он будет играть за «Барселону» или «Реал». Конате послушал и начал ошибаться. Вот так он чуть не привез гол с «Унионом» в первом туре.