Сравниваем запасных «Ювентуса» и «Локо» и грустно охаем

Вратарь Коченков, защитники Кверквелия и Живоглядов, полузащитник Коломейцев. И три неопытных молодых футболиста не старше 21 года – Тугарев, Куликов и Магкеев.

Сложная кадровая ситуация сказалась ближе к концу матча. «Локомотив» устал отбиваться, а «Ювентус» продавил слабое место – тяжело успевавшего Идову дважды опередил Дибала, в итоге – 2:1 из 0:1 за несколько минут. Теоретически туда мог бы выйти Живоглядов. Но Семин произвел всего одну замену – на 83-й минуте Крыховяка заменил Коломейцев. Вероятно, поляк после отравления не готов играть полный матч.

Что сказал в том числе об этом после матча Семин:

«В конце не хватило сил у тех ребят, которые были травмированы и пропустили предыдущий матч. Давление от «Ювентуса» было постоянным, оно преобразилось в голы. Мы проиграли центральную зону, откуда пришли два удара.

Что касается замен, то у нас было семь игроков в запасе, но я посчитал, что эти ребята доведут дело до положительного результата, однако не получилось. План всегда реализуется игроками, но у этих игроков не хватило физических кондиций. Если бы до этого они не были бы больны, не пропустили последний матч, то кондиции, думаю, были бы лучше».

Матч дома против «Юве» «Локомотив» проведет через две недели, 6 ноября.