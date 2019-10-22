Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы
При всем уважении к хорватскому гегемону, воспоминания о нем в Лиге чемпионов – это не победа (еще тогда «Кроации») над крутым «Аяксом» в 1998-м, а бесконечные крупные поражения в 2010-х вроде 1:7 от «Лиона», 2:6 от «Реала» или 0:5 от «Баварии».
Больше уважать себя заставил прошлый сезон – «Динамо» очень бодро отыграло в групповом этапе ЛЕ и дошло до 1/8 финала, где лишь в овертайме уступило «Бенфике». А в новом сезоне хорваты классно отыграли шесть матчей квалификации ЛЧ с общим счетом 13:2 и ворвались в группу.
В первом туре – уже сенсация, аж 4:0 расколотили «Аталанту», дальше – очень достойный выезд в Манчестер, где «Сити» с большим трудом выиграл 2:0, открыв счет лишь в середине второго тайма. Третий тур – удобная гостевая ничья с «Шахтером», и это уже шаг по направлению к плей-офф.
Героем первого тура стал оформивший хет-трик Мислав Оршич, но лидером команды остается 21-летний испанец Дани Ольмо. С такой игрой клуба и его самого не исключено, что весной Ольмо будет играть в еврокубках уже в других цветах.
• Ольмо – воспитанник «Барселоны». В 16 лет он уехал играть в «Динамо», так до сих пор там и зажигает. Дорос до 11-го места в списке Golden Boy в прошлом году.
• Он – центральный атакующий полузащитник, может сыграть на любом из флангов. За «Динамо» он отыграл уже более сотни матчей, забил более 30 голов.
• В карьере Ольмо уже семь трофеев в Хорватии – четыре чемпионства, три Кубка. Но наибольшая ценность все-таки – титул чемпиона Европы U-21. Летом 2019-го испанцы завоевали трофей, обыграв в финале Германию, Ольмо там сделал счет 2:0 (фактически это был победный гол) и был признан лучшим игроком решающего матча.
• В начале апреля 2019-го испанские СМИ написали, что тренер сборной Хорватии Златко Далич пытается убедить Ольмо играть за его команду и просит президента страны предоставить испанцу хорватское гражданство. Оказалось, в хорватских медиа это было первоапрельской шуткой, и испанцы попались на розыгрыш.
• Если Оршич забил трижды в первом туре ЛЧ, то Ольмо стал лучшим дриблером среди всех матчей. Прошли сразу десять обводок в игре с «Аталантой». Притом Ольмо еще и четырежды успешно отобрал мяч.
• Свой первый гол на групповом этапе ЛЧ Ольмо забил в третьем туре «Шахтеру», замкнув передачу Оршича (у этого хорвата безумная статистика – 4+1 за три матча).
• Контракт у Ольмо с «Динамо» – до лета 2021 года. На Transfermarkt его стоимость – 30 млн евро. Год назад испанские СМИ писали о том, что «Барселона» хотела вернуть Ольмо, но хорваты не желают отдавать его менее чем за 25 миллионов евро. Следом было отклонено предложение «Баварии» и «МЮ». Сейчас за парнем следят «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Аякс».
У «Динамо» и «Шахтера» по четыре очка («Ман Сити» – 6, «Аталанта» – 0, играют между собой в третьем туре). У хорватов в трех оставшихся турах два матча дома, в том числе против украинцев.