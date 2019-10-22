Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы

В первом туре – уже сенсация, аж 4:0 расколотили «Аталанту», дальше – очень достойный выезд в Манчестер, где «Сити» с большим трудом выиграл 2:0, открыв счет лишь в середине второго тайма. Третий тур – удобная гостевая ничья с «Шахтером», и это уже шаг по направлению к плей-офф.

Героем первого тура стал оформивший хет-трик Мислав Оршич, но лидером команды остается 21-летний испанец Дани Ольмо. С такой игрой клуба и его самого не исключено, что весной Ольмо будет играть в еврокубках уже в других цветах.

• Ольмо – воспитанник «Барселоны» . В 16 лет он уехал играть в «Динамо», так до сих пор там и зажигает. Дорос до 11-го места в списке Golden Boy в прошлом году.

• Он – центральный атакующий полузащитник, может сыграть на любом из флангов. За «Динамо» он отыграл уже более сотни матчей, забил более 30 голов .