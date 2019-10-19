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#Аталанта #Футбол #Серия А

Вести 3:0, не забить безумный момент (4 удара за 15 секунд) и упустить победу. Это снова отжигает «Аталанта»

19 октября 2019, 22:55
Михаил Морозов

www.imago-images.de / Global Look Press

«Лацио» принимал «Аталанту» в восьмом туре Серии А и уже к 37-й минуте получил от нее 0:3. Для клуба из Бергамо лучше быть и не могло – через три дня игра с «Ман Сити», а здесь легкая победа.

Вышло совсем по-другому. Да, до 69-й минуты счет 0:3 так и держался, но потом Иммобиле реализовал пенальти, еще один гол забил Корреа.

2:3 к последней минуте. «Лацио» всей командой идет вперед и упускает контратаку соперника. «Аталанта» легко входит в штрафную римлян и расстреливает его четырьмя ударами.

  • Гомес бьет во вратаря;
  • Удар Малиновского принимает на себя Фелипе;
  • Толой заряжает в Патрика;
  • Толой через пару секунд с линии вратарской попадает в Фелипе;

Притом из игроков «Лацио» защищаются всего лишь четыре человека, пятеро соперников легко гуляют по штрафной.

Если вы досмотрели видео до конца, то уже в курсе, что случилось дальше. После этого безумного момента «Лацио» заработал пенальти, который реализовал Иммобиле. «Ничья 3:3 после того, как мы уступали в три мяча, ощущается как победа», – сказал форвард.

Разочарованный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство. По его мнению, ни один из назначенных пенальти в пользу «Лацио» не был справедливым.

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