Вести 3:0, не забить безумный момент (4 удара за 15 секунд) и упустить победу. Это снова отжигает «Аталанта»

«Лацио» принимал «Аталанту» в восьмом туре Серии А и уже к 37-й минуте получил от нее 0:3. Для клуба из Бергамо лучше быть и не могло – через три дня игра с «Ман Сити», а здесь легкая победа.

Вышло совсем по-другому. Да, до 69-й минуты счет 0:3 так и держался, но потом Иммобиле реализовал пенальти, еще один гол забил Корреа.

2:3 к последней минуте. «Лацио» всей командой идет вперед и упускает контратаку соперника. «Аталанта» легко входит в штрафную римлян и расстреливает его четырьмя ударами.

Гомес бьет во вратаря;

Удар Малиновского принимает на себя Фелипе;

Толой заряжает в Патрика;

Толой через пару секунд с линии вратарской попадает в Фелипе;

Притом из игроков «Лацио» защищаются всего лишь четыре человека, пятеро соперников легко гуляют по штрафной.