Расходимся: «Ростов» несостоятелен как лидер чемпионата
Мы давно восхищаемся «Ростовом», и у нас есть полное право на это. Карпин делает очень симпатичную команду, не обладая бюджетом, сопоставимым с копилками «Зенита», «Локомотива» и «Спартака». При этом «Ростов» взбирается высоко по таблице и вполне логично котируется как лидер.
Другое дело, что «Ростов» демонстрирует полную несостоятельность в этой роли. Пара аргументов, подтверждающих эту теорию.
Первый – поражение от «Уфы».
Валерий Карпин после этого матча сказал: «Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику».
Второй – поражение от «Тамбова», который идет на последнем месте турнирной таблицы.
Здесь реакция Карпина такая: «Ну, случайное поражение или неслучайное – допустили ошибки, которые ничем не обоснованы. А против необоснованных ошибок никакого противоядия».
Третий – такой разгром от «Зенита».
Исход этого матча был известен еще после первого тайма. «Зенит» играл очень легко и точно также ловил «Ростов» на ошибках.
«Ростов» же даже не особо сопротивлялся. После первых сорока пяти минут ростовчане лишь дважды стрельнули в створ ворот «Зенита» лишь два раза (против семи от Питера). Некоторые факты еще больше подтверждают доминирование «Зенита»:
- «Зенит» полностью заблокировал ведущих футболистов «Ростова». Ионов дважды неудачно пробил. Шомуродов не нанес ни одного удара и ушел на замену. У Попова, Байрамяна и Еременко в целом тоже ничего не получалось.
- Главная общая ошибка «Ростова» – отвратительная опека соперника. Дзюба забивал первый мяч абсолютно спокойно. Азмуна упустили, и он забил с острого угла. С Караваевым такая же история. В эпизоде с шестым голом Барриоса тоже никто не держал.
- Есть миф о том, что у «Ростова» одна из самых надежных защитных линий в РПЛ. «Зенит» шестью голами уничтожил его. Сейчас ростовчане пропускают на уровне «Тамбова» – больше этих команд в Премьер-лиге не пропустил никто.
При этом списывать «Ростов» из чемпионской гонки было бы неправильно. На счету команды Валерия Карпина победы над «Локомотивом», ЦСКА, ничья со «Спартаком» и минимум пятое место (если ЦСКА проиграет «Уфе», то четвертое) после тринадцати туров РПЛ.