Расходимся: «Ростов» несостоятелен как лидер чемпионата

Первый – поражение от «Уфы».

Валерий Карпин после этого матча сказал: «Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику».

Второй – поражение от «Тамбова», который идет на последнем месте турнирной таблицы.

Здесь реакция Карпина такая: «Ну, случайное поражение или неслучайное – допустили ошибки, которые ничем не обоснованы. А против необоснованных ошибок никакого противоядия».

Третий – такой разгром от «Зенита».

Исход этого матча был известен еще после первого тайма. «Зенит» играл очень легко и точно также ловил «Ростов» на ошибках.

«Ростов» же даже не особо сопротивлялся. После первых сорока пяти минут ростовчане лишь дважды стрельнули в створ ворот «Зенита» лишь два раза (против семи от Питера). Некоторые факты еще больше подтверждают доминирование «Зенита»: