Лучший старт сезона в карьере Дзюбы – 8+8 в РПЛ, успех в ЛЧ, мощь в Европе

Артем Дзюба сделал хет-трик в игре с «Ростовом» а еще отдал два голевых паса Азмуну и Караваеву – все это помогло «Зениту» уверенно победить одного из лидеров РПЛ, а Дзюбе – стать лидером чемпионата по «гол плюс пас» с 16 очками.

• На счету Дзюбы восемь голов и восемь голевых передач. Он не слишком отстал от лидеров в гонке бомбардиров и лидирует в списке ассистентов.

• В двух матчах Лиги чемпионов Дзюба отметился голевой передачей (с «Лионом») и голом («Бенфике»).

• Во всех октябрьских матчах Дзюба выполнял минимум одно результативное действие: гол «Бенфике», ассист с «Уралом», дубль плюс пас с Шотландией, гол плюс два ассиста с Кипром, с «Ростовом» вообще 3+2.