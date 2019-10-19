Лучший старт сезона в карьере Дзюбы – 8+8 в РПЛ, успех в ЛЧ, мощь в Европе
Артем Дзюба сделал хет-трик в игре с «Ростовом» а еще отдал два голевых паса Азмуну и Караваеву – все это помогло «Зениту» уверенно победить одного из лидеров РПЛ, а Дзюбе – стать лидером чемпионата по «гол плюс пас» с 16 очками.
• На счету Дзюбы восемь голов и восемь голевых передач. Он не слишком отстал от лидеров в гонке бомбардиров и лидирует в списке ассистентов.
• В двух матчах Лиги чемпионов Дзюба отметился голевой передачей (с «Лионом») и голом («Бенфике»).
• Во всех октябрьских матчах Дзюба выполнял минимум одно результативное действие: гол «Бенфике», ассист с «Уралом», дубль плюс пас с Шотландией, гол плюс два ассиста с Кипром, с «Ростовом» вообще 3+2.
• Дзюба – первый игрок в новом сезоне РПЛ, оформивший хет-трик.
• Кстати, о сборной – там у Дзюбы девять голов в квалификации к Евро-2020, и уступает он по этому показателю только израильтянину Эрану Захави (11).
• Еще Дзюба вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России с 24 голами. До Бесчастных осталось два мяча, до Кержакова – шесть.
• Дзюба стал четвертым в «Клубе 100» – рейтинге для российских футболистов, забивших более сотни мячей. Дзюба со 164 голами опередил Александра Мостового и сравнялся с Сергеем Родионовым. Чтобы войти в тройку надо будет опередить Романа Павлюченко (188).