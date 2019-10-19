6 самых нелепых фолов на пенальти в сезоне РПЛ
В первом туре «Краснодар» проиграл в Грозном, а началось все с привезенного Петровым пенальти. Правда, незабитого, но менее нелепым от этого фол не стал. Россиянин не рассчитал с подкатом под Беришу, которого вроде бы перекрывал по ситуации.
В матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» Соболев не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Камболова. Мяч мог и мимо полететь, к тому же рикошет добавил проблем Сафонову, который сделал сэйв. Но в итоге пенальти.
Защитник «Тамбова» Осипенко в матче с ЦСКА выдал нечто странное. Принимал мяч, рядом никого не было, но вдруг сыграл рукой. Фол на пустом месте.
Толкать Заболотного Чуканову тоже не было никакого смысла, тем более что рядом был и партнер, а до ворот было далековато для прямого удара форвардом. Но не удержался и сфолил, а «Оренбург» из-за этого упустил победу.
Снова момент с «Краснодаром» и ЦСКА – Скопинцев чуть выдвинул локоть, туда и зарядил Влашич. По правилам – пенальти, но ничего опасного эпизод в себе не таил вообще.
Самый свежий момент из всех странных – в игре «Тамбова» и «Урала» защитник екатеринбургского клуба Поляков задрал руку, но в нее – главная драма – попал одноклубник Егорычев, вынося мяч из штрафной. Результат – пенальти.