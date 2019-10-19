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Микки ван дер Харт
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#Лех #Футбол #Микки ван дер Харт #чемпионат Польши

Мотивация из Польши: выиграешь чемпионат – пожизненно обеспечат кебабом

19 октября 2019, 11:01

Микки ван дер Харт – 25-летний экс-вратарь «Аякса», там воспитывался, но играл только в молодежке, а на взрослом уровне проводил матчи в «Зволле» и «Гоу Эхед Иглз». С 2019-го играет за польский «Лех».

История началась в августе – ван дер Харта заметили в одном из кебаб-шопов утром перед игрой чемпионата. «Лех» стартовал хорошо – с семи очков в трех матчах, но в тот день вдруг проиграл дома «Шленску» 1:3. Сам голкипер не видел ничего особенного в своем поступке.

Но разговоры о лишнем весе ван дер Харта происходят часто. Один из пользователей reddit даже сделал фотоподборку с пузатым голкипером.

История продолжилась чуть позже: ресторан Kura Warzyw предложил кормить ван дер Харта кебабами до конца жизни. Но для этого надо кое-что сделать – выиграть чемпионат Польши с «Лехом».

За последние 25 лет «Лех» лишь дважды становился чемпионом, последний раз – в 2015 году. Предыдущий сезон – восьмое место. Сейчас «Лех» идет шестым после 11 матчей, отставая от первого на шесть очков, но с игрой в запасе.

Еще «Лех» больше всех забивает (две крупные победы, лишь один нерезультативный матч), а в его составе числится российский форвард Тимур Жамалетдинов, арендованный из ЦСКА. За 11 матчей в его активе лишь 20 сыгранных минут.

Все фото: «Лех»
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