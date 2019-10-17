Бывший баскетболист Домани получил шесть лет колонии. Тут все известные подробности дела

Дмитрий Домани – бывший российский баскетболист, был известен по выступлениям за ЦСКА и «Динамо», дважды выигрывал серебро в составе сборной на чемпионатах мира в 1994-м и 1998-м. Домани также уделял много времени образованию и получил степень бакалавра бизнеса и маркетинга, окончив Университет Филадельфии.

В 2013 году Домани работал на должности исполнительного директора российской федерации баскетбола (РФБ) и был генеральным менеджером сборной России.

Главой РФБ неожиданно стала мастер спорта по академической гребле Юлия Аникеева, но выборы президента были признаны нелигитимными, так что она управляла федерацией в качестве исполняющей обязанности. До этого у Домани и Аникеевой не было достаточного опыта управленческой работы.

Сборная России провалилась на Евро-2013, заняв 21-е место, и не попала на ЧМ-2014, поскольку федерация не подала заявку на wild card. В июле 2015-го все баскетбольные сборные России были отстранены от соревнований ФИБА из-за вмешательства государства в работу РФБ.