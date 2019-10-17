Дмитрий Домани
баскетбол
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#Дмитрий Домани #баскетбол

Бывший баскетболист Домани получил шесть лет колонии. Тут все известные подробности дела

17 октября 2019, 20:30
Михаил Морозов

Дмитрий Домани – бывший российский баскетболист, был известен по выступлениям за ЦСКА и «Динамо», дважды выигрывал серебро в составе сборной на чемпионатах мира в 1994-м и 1998-м. Домани также уделял много времени образованию и получил степень бакалавра бизнеса и маркетинга, окончив Университет Филадельфии.

В 2013 году Домани работал на должности исполнительного директора российской федерации баскетбола (РФБ) и был генеральным менеджером сборной России. 

Главой РФБ неожиданно стала мастер спорта по академической гребле Юлия Аникеева, но выборы президента были признаны нелигитимными, так что она управляла федерацией в качестве исполняющей обязанности. До этого у Домани и Аникеевой не было достаточного опыта управленческой работы.

Сборная России провалилась на Евро-2013, заняв 21-е место, и не попала на ЧМ-2014, поскольку федерация не подала заявку на wild card. В июле 2015-го все баскетбольные сборные России были отстранены от соревнований ФИБА из-за вмешательства государства в работу РФБ.

Russian Look / Global Look Press

Аникеева покинула свой пост в августе 2015-го, Домани сначала решил баллотироваться на пост президента РФБ, но затем передумал и сосредоточился на работе в сборной России, которую покинул через месяц.

Новый президент федерации Андрей Кириленко обратился в следственные органы с просьбой расследовать хищения за время работы Аникеевой. В декабре было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Через два года суд приговорил Аникееву к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, ее объявили в розыск – ранее она сбежала из-под ареста.

Ранее был объявлен в розыск Домани. Он письменно обратился к генпрокурору России Юрию Чайке, где пожаловался на давление со стороны следствия. В марте 2018-го Домани задержали в Черногории, через два месяца он запросил убежища в этой стране. 

Адвокат Домани заявил, что его клиент подвергся политическим гонениям, а в Черногорию приехал к сыну, который играет за местный клуб. В октябре 2018-го Домани экстрадировали из Черногории в Москву.

Russian Look / Global Look Press

По данным московской прокуратуры, сообщники контролировали четыре ИП, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности – с ними заключались фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и иных торжеств, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и распределялись между сообщниками.

Следователи также отметили, что сообщники закупали сувенирную продукцию и арендовали электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам.

Изначально говорилось о сумме в 127 миллионов рублей, но сейчас сообщников обвиняют в хищении 44 миллионов. Аникеева до сих пор находится в розыске, в марте 2017-го за пособничество в хищении 3,5 года колонии получила бухгалтер Елена Силина – она пошла на сделку со следствием. Домани услышал приговор на суде. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Домани к 3,5 годам колонии общего режима, но теперь срок увеличен до шести лет.

Предполагается, это из-за того, что он долго скрывался от следствия, а на суде так и не признал свою вину. Защита бывшего баскетболиста утверждает, что к финансовым операциям РФБ Домани не имел никакого отношения. Сам Домани на суде сказал, что подписывал некоторые финансовые документы, не вникая в их суть. Что, правда, не очень вяжется с его экономическим образованием.

По свидетельствам очевидцев, в показаниях Силиной он практически вообще не фигурировал, во время оглашения приговора о нем говорили гораздо реже, чем о других обвиняемых, а шестилетний срок стал полной неожиданностью даже для опытных судебных репортеров.

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Все фото: Russian Look / Global Look Press
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