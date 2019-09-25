Пьяный лидер «Торонто» снял штаны на улице. Теперь его обвиняют в хулиганстве
Сначала объясним, что вообще произошло. В мае игрок хоккейного «Торонто» Остон Мэттьюс отдыхал вместе с друзьями в городе Скоттсдэйл. Рядом с домом Мэттьюса в закрытой машине находилась женщина Файола Дазитти. Мужчины пошутили и попытались открыть дверь, потом неприятным поступком отличился Мэттьюс.
Он отошел в сторону, снял штаны (остался в нижнем белье) и схватил себя за ягодицы – так ситуацию описывает Дазитти. Она же говорит, что мужчины были пьяны, а один из них просил ее не подавать заявление в полицию. Дазитти не послушала. Теперь Мэттьюса могут наказать штрафом и тюрьмой до шести месяцев, хотя до этого вряд ли дойдет.
Файола Дазитти работает охранником жилого комплекса, где живет Мэттьюс. Мужчин она предупреждала, что с ней лучше не шутить: Дазитти – ветеран войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Какие бы оправдания не придумал Мэттьюс, но его прогулка без штанов попала на камеры. Хотя в сети видео нет, болельщики придумали свою версию. Даже предложили Мэттьюсу новое празднование гола.
Почему все это вообще важно?
Остон Мэттьюс – один из главных игроков НХЛ по таланту и способностям. Ему 22 года, а в НХЛ Мэттьюс попал вместе с Конором Макдэвидом из «Эдмонтона». В «Торонто» Мэттьюс – главная звезда. В прошлом сезоне он отыграл в НХЛ 68 матчей, где забил 37 голов и отдал 36 ассистов. В среднем Мэттьюс проводит на площадке по 18 минут – мощные показатели.
В это межсезонье его вообще хотели назначить капитаном. «Торонто» играет без человека в этой роли с февраля 2016-го, но Мэттьюса все в команде слишком полюбили. Сейчас с заявлением пришлось выступать даже клубу. В «Торонто» отметили, что осведомлены об обвинениях в адрес Мэттьюса, но никаких комментариев по этой теме ждать больше не стоит.
Есил Мэттьюса посадят, то для «Торонто» это потеря. Вот слова одного из лидеров «Торонто» Тавареса о роли Мэттьюса для команды: «Его невозможно пропустить. Мэттьюс невероятно талантлив, он может стать одним из главных хоккеистов в НХЛ». Вместе с Таваресом и Мэттьюсом в команде выделяется еще и Митч Марнер – недавно он подписал с «Торонто» новый контракт.
В «Торонто» собрали состав, который может претендовать на чемпионство. Только осень неожиданно начали с репутационного скандала. Лично Мэттьюс его переживет без проблем – посмотрите хотя бы это видео о его бросках.