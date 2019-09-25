Пьяный лидер «Торонто» снял штаны на улице. Теперь его обвиняют в хулиганстве

Сначала объясним, что вообще произошло. В мае игрок хоккейного «Торонто» Остон Мэттьюс отдыхал вместе с друзьями в городе Скоттсдэйл. Рядом с домом Мэттьюса в закрытой машине находилась женщина Файола Дазитти. Мужчины пошутили и попытались открыть дверь, потом неприятным поступком отличился Мэттьюс.

Он отошел в сторону, снял штаны (остался в нижнем белье) и схватил себя за ягодицы – так ситуацию описывает Дазитти. Она же говорит, что мужчины были пьяны, а один из них просил ее не подавать заявление в полицию. Дазитти не послушала. Теперь Мэттьюса могут наказать штрафом и тюрьмой до шести месяцев, хотя до этого вряд ли дойдет.

Файола Дазитти работает охранником жилого комплекса, где живет Мэттьюс. Мужчин она предупреждала, что с ней лучше не шутить: Дазитти – ветеран войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Какие бы оправдания не придумал Мэттьюс, но его прогулка без штанов попала на камеры. Хотя в сети видео нет, болельщики придумали свою версию. Даже предложили Мэттьюсу новое празднование гола.