48 миллионов на трех игроков. «Торонто», ты сошел с ума?
«Торонто» наконец-то договорился с Митчеллом Марнером о новом контракте. Переговоры начались еще в июле, сейчас же они закончились безумной сделкой. Соглашение рассчитано на шесть лет, в течение которых Марнер получит почти 65,4 миллиона долларов. За первый следующий сезон «Торонто» отстегнет Марнеру 16 миллионов.
Контракты «Торонто» – космос. Посмотрите на эти цифры (в скобках будет указана длительность контракта, зарплата указана за один сезон, вся информация взята с CapFriendly):
1. Митчелл Марнер – 16 миллионов (6 лет). Это самый высокооплачиваемый игрок этого сезона НХЛ на данный момент.
2. Остон Мэттьюс – 15,9 миллиона (5 лет).
3. Джон Таварес – 15,9 миллиона (подписал контракт на 7 лет в июле 2018-го).
4. Вильям Нюландер – 10 миллионов (подписал контракт на 8 лет в декабре 2019-го).
5. Майк Бэкбок, главный тренер – 6,25 миллиона (подписал контракт на 8 лет в мае 2018-го). Это самый высокооплачиваемый тренер на данный момент
Итог: почти 48 миллионов долларов на трех игроков. Все остальные получают гораздо меньше. Топ после Марнера, Мэттьюса и Тавареса возглавляет Александер Керфут со своими 5 миллионами в год.
«Торонто», почему ты так много тратишь?
Люк Фокс из SportsNet (один из самых популярных спортивных порталов Канады) в восторге от политики «Торонто». Фокса совсем не напрягает эта цифра (48 миллионов). Наоборот, он открыто респектует генеральному менеджеру команды Кайлу Дубасу и говорит, что такие смелые сделки еще больше приблизят «Торонто» к долгожданной победе в Кубке Стэнли (последняя была в далеком 1967 году).
Главная мысль материала Фокса такова: «Торонто» поверил в молодых хоккеистов и сделал правильный выбор. Скоро Марнер, Мэттьюс и Таварес (первые два младше 23 лет, Таваресу – 28) сыграются еще больше и создадут одну из сильнейших связок НХЛ.
Дубас еще прошлой зимой обещал, что «Торонто» в ближайшее время резко поднимет потолок зарплат. Контракты с Марнером, Таваресом и Мэттьюсом подтвердили это намерение. С другой стороны, Фокс высказывает важную мысль: их огромные оклады спровоцируют сложные переговоры по продлению соглашений с остальными игроками.
У Моргана Райли заканчивается контракт в 2022 году – «Торонто» хочет сохранить его, но есть куча претендентов. У Тревиса Дермотта, Коди Сиси, Джейка Маззина, Тайсона Берри – в 2021-м. Но в мае Дубас ответил на вопрос, связанный с контрактами защитников. «В ближайшее время мы займемся продлением контрактов с нашими лидерами. Сделаем все, чтобы приблизиться к мечте с игроками, которым доверяет мистер Бэкбок», – сказал Дубас.
Дубас рассчитывает на то, что «Торонто» построит целую империю и соберет состав на много сезонов вперед. В его понимании «Торонто» станет базой для классных молодых игроков, и туда их будут привлекать и хорошие результаты команды, и высокие зарплаты, и перспектива поработать с одним из сильнейших тренеров НХЛ.
В прошлом сезоне «Торонто» занял пятое место в регулярке и вылетел в четвертьфинале Восточной конференции. Теперь и Бэкбок, и Дубас ожидают значительного прогресса. В планах функционера «Торонто» должен уже в этом сезоне добраться минимум до финала конференции. В следующем – побороться за победу в Кубке Стэнли.
Задачи вполне адекватные, тренер работает добротный, ресурсы для укрепления ростера классными хоккеистами имеются. У «Торонто» есть все, чтобы реализовать желания Дубаса в самое ближайшее время.