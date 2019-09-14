48 миллионов на трех игроков. «Торонто», ты сошел с ума?

«Торонто» наконец-то договорился с Митчеллом Марнером о новом контракте. Переговоры начались еще в июле, сейчас же они закончились безумной сделкой. Соглашение рассчитано на шесть лет, в течение которых Марнер получит почти 65,4 миллиона долларов. За первый следующий сезон «Торонто» отстегнет Марнеру 16 миллионов.

Контракты «Торонто» – космос. Посмотрите на эти цифры (в скобках будет указана длительность контракта, зарплата указана за один сезон, вся информация взята с CapFriendly):

1. Митчелл Марнер – 16 миллионов (6 лет). Это самый высокооплачиваемый игрок этого сезона НХЛ на данный момент.

2. Остон Мэттьюс – 15,9 миллиона (5 лет).