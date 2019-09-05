«Яндекс» бесплатно покажет НХЛ. Выиграли конкуренцию у «Матч ТВ», заработают на рекламе

«Яндекс» уже показывает ФНЛ

До этого «Яндекс» уже привязался к спорту, когда получил права на показ ФНЛ. Само по себе это уже стало прецедентом. «Коммерсантъ» пишет, что раньше интернет-компании покупали права на трансляции у посредника — агентства TeleSport, которое до предыдущего сезона работало в партнерстве с ФНЛ. «Яндекс» впервые заключил прямой договор с правообладателем. У TeleSport и ФНЛ завершился контракт, поэтому лига сама распоряжалась правами.

Тогда в пресс-службе «Яндекса» дали комментарий: «Это для рынка прецедент, и мы намерены расширять сотрудничество с правообладателями». Покупка прав на показ НХЛ – еще один шаг в этом направлении. Матчи ФНЛ «Яндекс» сейчас показывает в прямом эфире, оставляет записи игр и публикует подборки лучших моментов. Их тоже можно посмотреть бесплатно, но есть реклама.

Впервые «Яндекс» стал показывать спорт с 2018 года, когда транслировал Олимпиаду. У «Яндекса» было партнерское соглашение с Первым каналом. По нему компания транслировала игры чемпионата мира по хоккею. Киберспорт тоже здесь – «Яндекс» показывал турнир The International по Dota 2. Теперь запланированы трансляции основных турниров по League of Legends.