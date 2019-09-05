«Яндекс» бесплатно покажет НХЛ. Выиграли конкуренцию у «Матч ТВ», заработают на рекламе
Об этом первыми рассказали «Ведомости». Вот основные пункты из материала:
- В «Яндексе» сообщили, что приобрели эксклюзивные права на показ трех ближайших сезонов НХЛ.
- «Медиа альянс» (каналы Eurosport), «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и Telesport Group (раньше всегда были посредником) – все они конкурировали с «Яндексом» за покупку прав. Компания предложила большую сумму.
- «Яндекс» не раскрывает стоимость сделки. Известно, что предлагали 2 миллиона долларов за показ одного сезона. Эта цена выше рыночной.
- Все матчи регулярного сезона и плей-офф НХЛ покажут бесплатно и с русскими комментариями. Реклама будет – на ней «Яндекс» и планирует зарабатывать.
«ТАСС» опубликовал свежий комментарий от пресс-службы «Яндекса»: «Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны». Такое заявление дал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.
В НХЛ рассматривают партнерство с «Яндексом» через возможность получения новой аудитории. До этого НХЛ три сезона показывалась на каналах Eurosport.
«Яндекс» уже показывает ФНЛ
До этого «Яндекс» уже привязался к спорту, когда получил права на показ ФНЛ. Само по себе это уже стало прецедентом. «Коммерсантъ» пишет, что раньше интернет-компании покупали права на трансляции у посредника — агентства TeleSport, которое до предыдущего сезона работало в партнерстве с ФНЛ. «Яндекс» впервые заключил прямой договор с правообладателем. У TeleSport и ФНЛ завершился контракт, поэтому лига сама распоряжалась правами.
Тогда в пресс-службе «Яндекса» дали комментарий: «Это для рынка прецедент, и мы намерены расширять сотрудничество с правообладателями». Покупка прав на показ НХЛ – еще один шаг в этом направлении. Матчи ФНЛ «Яндекс» сейчас показывает в прямом эфире, оставляет записи игр и публикует подборки лучших моментов. Их тоже можно посмотреть бесплатно, но есть реклама.
Впервые «Яндекс» стал показывать спорт с 2018 года, когда транслировал Олимпиаду. У «Яндекса» было партнерское соглашение с Первым каналом. По нему компания транслировала игры чемпионата мира по хоккею. Киберспорт тоже здесь – «Яндекс» показывал турнир The International по Dota 2. Теперь запланированы трансляции основных турниров по League of Legends.