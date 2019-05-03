Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть

Каждый день мы читаем новости, что кто-то из русских хоккеистов едет в НХЛ. Заметных переходов пока мало, но сегодня произошли сразу два. Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов подписались с «Рейнджерс» на контракты новичков.

Кравцова в «Рейнджерс» ждали давно. Его выбрали в первом раунде драфта-2018 под девятым номером. В этом сезоне Виталий развивался в челябинском «Тракторе». Оставаться в России еще на год Кравцов не захотел, хотя в Челябинске его считали одним из лидеров команды.

Шестеркин уезжает в НХЛ из СКА. За семь сезонов в КХЛ 23-летний голкипер сыграл всего 133 матча. Четыре сезона были вкаткой во взрослый хоккей, а в трех последних Шестеркин конкурировал с иностранными вратарями. 44 матча за сезон (включая плей-офф) – его лучший результат.