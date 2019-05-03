Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть
Каждый день мы читаем новости, что кто-то из русских хоккеистов едет в НХЛ. Заметных переходов пока мало, но сегодня произошли сразу два. Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов подписались с «Рейнджерс» на контракты новичков.
Кравцова в «Рейнджерс» ждали давно. Его выбрали в первом раунде драфта-2018 под девятым номером. В этом сезоне Виталий развивался в челябинском «Тракторе». Оставаться в России еще на год Кравцов не захотел, хотя в Челябинске его считали одним из лидеров команды.
Шестеркин уезжает в НХЛ из СКА. За семь сезонов в КХЛ 23-летний голкипер сыграл всего 133 матча. Четыре сезона были вкаткой во взрослый хоккей, а в трех последних Шестеркин конкурировал с иностранными вратарями. 44 матча за сезон (включая плей-офф) – его лучший результат.
В НХЛ будет меньше матчей
«Пусть попробует себя в клубе из Нью-Йорка. Там конкурс на место выше, чем в медицинском институте! Как я понимаю, Хенрик Лундквист не собирается заканчивать. Значит, кому-то придется поехать в АХЛ», – прокомментировал отъезд Шестеркина член совета директоров СКА Александр Медведев.
Шестеркина задрафтовали еще в 2014 году под общим 118-м номером. Даже без него у «Рейнджерс» уже есть классные вратари – Лундквист и Георгиев. 37-летний швед Лункдвист играет в «Рейнджерс с сезона-2005/06. Из состава его не выкинут, если Лундквист сам этого не захочет.
Почему Шестеркин вообще уезжает?
Выше мы писали, что в России Шестеркин играл мало. Зато здесь он выигрывал трофеи. Шестеркин дважды брал Кубок Гагарина в составе СКА. Еще Игорь вместе сборной победил на Олимпиаде – туда игроки из НХЛ как раз не приехали.
Мотивации для круговорота в российских турнирах у Шестеркина уже не осталось. Поездка в «Рейнджерс» – хороший способ получения нового карьерного вызова. В адаптации поможет не только совместный приезд с Кравцовым. В команде еще есть Бучневич и Наместников – россияне, которые давно играют в НХЛ.
По российским меркам Шестеркин входит в число лучших вратарей Европы. В НХЛ ждать его в основе с первых матчей точно не стоит. Зато возможность вернуться в Россию и выиграть еще несколько турниров у Игоря всегда будет. Тут его умения знают хорошо.
Этот сезон был для Хенрика неудачным. За 52 матча ему закатили 158 шайб – в среднем выходило больше трех за игру. С ним «Рейнджерс» победили всего в 18 матчах и не попали в плей-офф. «Я виноват в том, что психологически неправильно настроился», – рассказал о неудачном сезоне сам Лундквист.
На его фоне впечатляет Георгиев, с которым Шестеркин и будет конкурировать за место второго номера. У Георгиева есть болгарское и русское гражданство, но на ЧМ-2019 он будет играть за Россию. Потому что заслужил это качественными матчами в НХЛ.
За 33 игры в сезоне Александр Георгиев одержал 14 побед. В двух матчах вратарь сыграл на ноль. Его сейвы попадали в подборки, Георгиев прогрессировал, все вокруг радовались. У Георгиева есть большое преимущество перед Шестеркиным: он адаптирован, обладает хорошей репутацией, такого же возраста.
О перспективах Шестеркина голкипер «Рейнджерс» пока высказался нейтрально: «У него своя карьера, свой путь. «Рейнджерс» драфтовали его, и если он хочет попробовать, это очень похвально. Немногие вратари рискуют и уезжают в Америку из КХЛ, он молодец».