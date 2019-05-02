Поросенок Хэмилтон – живой талисман «Каролины». С ним команда всегда выигрывает
«Каролина» снова выиграла у «Айлендерс» (5:2). Счет в серии стал 3:0 – команда в шаге от выхода в финал Востока. Перед этим «Каролина» выбила из Кубка Стэнли «Вашингтон». Все это творит клуб, который попал в плей-офф только с седьмого места.
Победы «Каролины» связывают с Хэмилтоном. В команде есть защитник Дуги Хэмилтон (3+4 в плей-офф), но фанаты ценят вклад фаната-поросенка. Да, поросенок Хэмилтон теперь регулярно приходит на матчи. Если он был на арене в этом плей-офф, «Каролина» не проигрывала.
Счет в противостоянии Хэмилтона и соперников «Каролины» – 5:0. После матча с «Айлендерс» поросенок появился в эфире FOX Sports. У него уже есть собственная тележка, игрушка и атрибуты в честь «Каролины». Поросенок уже пересекался и с Дуги Хэмилтоном, но назван не в его честь.
Ферма, инстаграм, выезд
Дом поросенка Хэмилтона находится примерно в миле от арены «Каролины». Два года назад он попал на ферму Кайла Экинроуда и Каролины Бриггс, где теперь живет вместе с девятью цыплятами. Дома Хэмилтону разрешают смотреть матчи «Каролины» по телевизору.
«Фанаты любят Хэмилтона, поэтому мы делаем это для них. Мы большие фанаты «Каролины», очень любили наблюдать за ее успехами. Если Хэмилтон поможет им немного больше, то это будет хорошо для всех», – рассказывает его хозяйка Бриггс.
С февраля у Хэмилтона есть собственный инстаграм. Сначала там были обычные посты с прогулок и жизни на ферме. К началу плей-офф в инстаграме набралось 150 подписчиков. Когда Хэмилтон впервые посетил игру Кубка Стэнли, их число стремительно возросло. Сейчас на поросенка подписаны уже 2734 человека.
«Каролина» помешана на поросятах
2019-й стал годом земляной свиньи для всего мира, но на «Каролине» это сказывается особенно. В клубном магазине всего за 30 долларов можно купить футболку с изображением поросенка Хэмилтона. Ссылку на одежду разместили в инстаграме Хэмилтона – не зря в описании товара есть пункт о высоком спросе. Это ограниченная серия футболок.
Свиньи – символ штата Северная Каролина. В название хоккейной «Каролины» тоже хотели включить упоминания о свиньях, но пока есть только плюшевый талисман. Это поросенок Stormy. Его полная жизненная история есть на сайте НХЛ – в том же материале и рассказ об этом знакомстве с его подругой Каролиной.
Сейчас Stormy больше дружит с Хэмилтоном. Третий матч «Каролины» и «Айлендерс» два талисмана смотрели из одинаковых тележек.
Обычно Хэмилтон посещает только домашние матчи. Перед седьмой игрой с «Вашингтоном» фанаты уговаривали Кайла Экинроуда отвезти поросенка в Вашингтон. Хозяин Хэмилтона боялся, что в дороге с поросенком что-то случится, но все-таки согласился.
В Вашингтон Хэмилтон приехал на пикапе Экинроуда. Так поросенок увидел новые достопримечательности, а фанаты фотографировались с ним перед ареной. Итог приятный: «Каролина» прошла во второй раунд плей-офф впервые за 10 лет.
Популярность набирает хэштег #HamiltonThePig. Экинроуда и Хэмилтона приглашают на прямые включения во время эфиров по матчам НХЛ. Сам Хэмилтон тоже дает интервью – журналистам он сейчас интереснее многих хоккеистов.