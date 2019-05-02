Поросенок Хэмилтон – живой талисман «Каролины». С ним команда всегда выигрывает

«Каролина» снова выиграла у «Айлендерс» (5:2). Счет в серии стал 3:0 – команда в шаге от выхода в финал Востока. Перед этим «Каролина» выбила из Кубка Стэнли «Вашингтон». Все это творит клуб, который попал в плей-офф только с седьмого места.

Победы «Каролины» связывают с Хэмилтоном. В команде есть защитник Дуги Хэмилтон (3+4 в плей-офф), но фанаты ценят вклад фаната-поросенка. Да, поросенок Хэмилтон теперь регулярно приходит на матчи. Если он был на арене в этом плей-офф, «Каролина» не проигрывала.