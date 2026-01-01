Каролина

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
#НХЛ
Хоккей
Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
#НХЛ
Хоккей
Свечников забросил первую шайбу «Каролины» в сезоне НХЛ. Всего он набрал три очка в стартовой игре
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов
#Андрей Свечников
Хоккей
«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек
#Каролина
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Все новости
Материалы
Белая семья хоккеиста удочерила темнокожую девочку. Рассказывают, как ходят в церковь для афроамериканцев и получают вопросы про маму-наркоманку
#Джейккоб Слэвин
Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
1
#Андрей Свечников
1
Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком
#Каролина
Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота
#Андрей Свечников
Как хорош Свечников на старте сезона НХЛ: лидер лиги по показателю полезности и голевым пасам
#Андрей Свечников
Все материалы