Андрей Свечников
НХЛ
Каролина
Свечников забросил первую шайбу «Каролины» в сезоне НХЛ. Всего он набрал три очка в стартовой игре
час назад
«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче сезона НХЛ (6:3). Самым результативными игроком стал Андрей Свечников.
- Он забросил две шайбы и отдал ассист. Первый гол стал дебютным для «Каролины» в сезоне-2021/22.
- Всего у Свечникова теперь 61 шайба за Каролину в НХЛ. Ему потребовалось 206 игр для этого, только три игрока в истории клуба набирали 60+ быстрее.
Свечникову 21 год. Он играет за «Каролину» с 2018 года.
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