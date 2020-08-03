Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы

Пара «Каролина» – «Рейнджерс» в квалификации к плей-офф ожидалась самой огненной. Матчи «Каролины» – всегда отдельное шоу, а «Рейнджерс» здорово прибавил в 2020-м, к тому же суперсезон проводит Артемий Панарин, ставший претендентом на «Харт Трофи».

Серия проводится до трех побед. В первом матче «Каролина» победила 3:2. Свечников и Панарин сделали по передаче, а еще запомнился эпизод с Уорреном Фогеле, который пытался отобрать шайбу, перевесившись через ворота: