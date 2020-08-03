Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
Пара «Каролина» – «Рейнджерс» в квалификации к плей-офф ожидалась самой огненной. Матчи «Каролины» – всегда отдельное шоу, а «Рейнджерс» здорово прибавил в 2020-м, к тому же суперсезон проводит Артемий Панарин, ставший претендентом на «Харт Трофи».
Серия проводится до трех побед. В первом матче «Каролина» победила 3:2. Свечников и Панарин сделали по передаче, а еще запомнился эпизод с Уорреном Фогеле, который пытался отобрать шайбу, перевесившись через ворота:
Во втором матче снова победила «Каролина» – 4:1. Четыре из пяти голов забили русские хоккеисты. У Свечникова – хет-трик, все эти шайбы состоялись с передач Себастьяна Ахо. Так он открыл счет:
«Мы не пройдем далеко в Кубке Стэнли, если будет хватать столько штрафов», – злился после первой игры защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин. Именно так его команда пропустила во второй – «Рейнджерс» сравняли, играя 5х3. Четкое завершение Панарина:
Во втором периоде «Каролина» получила большинство, в котором отыграла всего три секунды – мощно забил Свечников.
Еще через минуту отличился Мартинук. Счет 3:1 держался до середины третьего периода, а там «Каролина» убежала в контратаку. В ней Свечников оформил хет-трик.
Свечникову всего 20 лет, но он уже вошел в историю «Каролины» с крутым достижением. Никто никогда до него не делал хет-трик за этот клуб в матче плей-офф. В 144-й игре «Каролины» это удалось именно Свечникову.
Для Свечникова это первый хет-трик в карьере НХЛ. Реакция одноклубника Мартинука: «Сколько там тебе, 19? 20? 20, и у тебя уже хет-трик в плей-офф?»
По словам тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, Свечников быстро становится одним из лучших игроков лиги.
У Свечникова 24+37 по «гол плюс пас» в этом сезоне – это уже заметно лучше, чем в прошлом (20+17) при пока меньшем количестве матчей. А еще он вошел в историю всего НХЛ, забив лакросс-гол, причем сделал это дважды.
«Каролина» повела 2-0 в серии с «Рейнджерс», теперь ей достаточно одной победы для выхода в следующий раунд. Третий матч – 4 августа, другие, если понадобятся, будут сыграны 6-го и 8-го.