Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота

В КХЛ такие шайбы периодически влетают, но в России больше запомнился гол финна Гранлунда на ЧМ-2011 – именно таким финтом он открыл счет в полуфинале турнира, в итоге наши проиграли 0:3.

Свечникова собственный успех не удивил: «Вообще-то, я тренировал этот бросок сегодня утром. Я его пробовал в прошлом году, а также пару лет назад, но тогда попал в перекладину», – рассказал герой дня после матча.

Несколько подробностей от главного тренера «Каролины» Рода Бринд′Амора: «Последние два года он тренирует этот бросок каждый день. И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится».

В середине октября Свечников стал лучшим в лиге по показателю полезности и чаще всех отдавал голевые передачи. С тех пор «Каролина» провела семь матчей, из которых четыре проиграла. Притормозил и Свечников – пять игр вообще без какой-либо результативности. В двух последних получилось лучше – по дублю в ворота «Чикаго» и «Калгари».