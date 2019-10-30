Андрей Свечников
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#Андрей Свечников #НХЛ #Каролина #Хоккей

Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота

30 октября 2019, 11:10
Михаил Морозов

Мы уже писали про прогресс Андрея Свечникова в «Каролине», а теперь наш хоккеист еще и вошел в историю. В матче с «Калгари» его команда проигрывала 0:1, но дубль Свечникова принес победу. Гол, который сравнял счет, – главное событие вечера в НХЛ.

В одном из моментов третьего периода Свечников заехал за ворота, а там поднял шайбу на крюк и точно пробил. В НХЛ за всю многолетнюю историю гол в таком исполнении забит впервые.

В КХЛ такие шайбы периодически влетают, но в России больше запомнился гол финна Гранлунда на ЧМ-2011 – именно таким финтом он открыл счет в полуфинале турнира, в итоге наши проиграли 0:3.

Свечникова собственный успех не удивил: «Вообще-то, я тренировал этот бросок сегодня утром. Я его пробовал в прошлом году, а также пару лет назад, но тогда попал в перекладину», – рассказал герой дня после матча.

Несколько подробностей от главного тренера «Каролины» Рода Бринд′Амора: «Последние два года он тренирует этот бросок каждый день. И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится».

В середине октября Свечников стал лучшим в лиге по показателю полезности и чаще всех отдавал голевые передачи. С тех пор «Каролина» провела семь матчей, из которых четыре проиграла. Притормозил и Свечников – пять игр вообще без какой-либо результативности. В двух последних получилось лучше – по дублю в ворота «Чикаго» и «Калгари».

imago-images.de / Global Look Press

По-прежнему лучше из россиян, чем Свечников, по «гол плюс пас» идет только Александр Овечкин – 18 очков против 12 у Свечникова.

«Каролина» – четвертая в Восточной конференции. В ближайшие пару недель есть отличный шанс улучшить положение – в шести следующих матчах она сыграет с пятью последними командами конференции – «Детройтом», «Нью-Джерси», «Филадельфией», «Рейнджерс» и «Оттавой».

Все фото: НХЛ
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