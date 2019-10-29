Бобровский много пропускает, меняется, команда проигрывает. Нет, он в этом не виноват

Это «Флорида» − здесь привыкли играть без защиты

«Флорида» − команда вообще без обороны. Только гляньте на их количество пропущенных голов: набралось 48 шайб за 12 матчей НХЛ, в среднем выходит четыре шайбы за игру. Есть «Лос-Анджелес», у которого на одну шайбу больше. Несколько команд пропустили 40+. У «Флориды» все так плохо и еще по одному факту: команда ни разу не пускала меньше двух голов за игру.

Такая реальность в клубе уже не первый сезон. В прошлом году «Флорида» пролетела мимо плей-офф, пропустив 280 голов. Хуже оказались только «Чикаго», «Филадельфия» и «Оттава». Поэтому летом сюда так настойчиво звали Сергея Бобровского − в нем увидели решение хотя бы части оборонительных проблем. Уговорили, но пока такая ставка не срабатывает.

На старте сезона «Флорида» выиграла только пять матчей. Еще четыре игры затянули в овертайм, но проиграли. Выходит, что команда набирала очки хотя бы в девяти матчах из 12. Внешне это нормальный результат, но именно в обороне все по-прежнему плохо. Игра с «Ванкувером» оказалась совсем провальной − там два вратаря «Флориды» пустили вместе семь шайб.

Два, потому что игру начинал Самуэль Монтембо − сменщик Бобровского. Его сменили после трех шайб. Вышел Бобровский, пропустил две за 13 минут, Монтембо выпустили обратно. «Флорида» проиграла матч со счетом 2:7.