Бобровский много пропускает, меняется, команда проигрывает. Нет, он в этом не виноват
- «Флорида» опять проиграла? Да, пропустила сразу семь шайб.
- Что с Бобровским? Его вообще выпустили и заменили.
- Он так сильно сбавил? Совсем нет. Сейчас расскажем.
Это «Флорида» − здесь привыкли играть без защиты
«Флорида» − команда вообще без обороны. Только гляньте на их количество пропущенных голов: набралось 48 шайб за 12 матчей НХЛ, в среднем выходит четыре шайбы за игру. Есть «Лос-Анджелес», у которого на одну шайбу больше. Несколько команд пропустили 40+. У «Флориды» все так плохо и еще по одному факту: команда ни разу не пускала меньше двух голов за игру.
Такая реальность в клубе уже не первый сезон. В прошлом году «Флорида» пролетела мимо плей-офф, пропустив 280 голов. Хуже оказались только «Чикаго», «Филадельфия» и «Оттава». Поэтому летом сюда так настойчиво звали Сергея Бобровского − в нем увидели решение хотя бы части оборонительных проблем. Уговорили, но пока такая ставка не срабатывает.
На старте сезона «Флорида» выиграла только пять матчей. Еще четыре игры затянули в овертайм, но проиграли. Выходит, что команда набирала очки хотя бы в девяти матчах из 12. Внешне это нормальный результат, но именно в обороне все по-прежнему плохо. Игра с «Ванкувером» оказалась совсем провальной − там два вратаря «Флориды» пустили вместе семь шайб.
Два, потому что игру начинал Самуэль Монтембо − сменщик Бобровского. Его сменили после трех шайб. Вышел Бобровский, пропустил две за 13 минут, Монтембо выпустили обратно. «Флорида» проиграла матч со счетом 2:7.
Бобровский все равно тащит. Без него могло быть хуже
Из 12 матчей Бобровский выходил на площадку в десяти. Только две игры его сменщик Монтембо отыграл полностью. Напоминаем, что Бобровский − второй в списке самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ. Летом он подписал семилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов за сезон. Больше Бобровского зарабатывает только Кэри Прайс из «Монреаля».
У Прайса тоже все не так хорошо, но по этому сезону есть хотя бы один сухой матч. Бобровский делает ключевые спасения даже без этого статистического факта. Без его сэйвов все могло быть совсем плохо. Посмотрите хотя бы на этот момент: «Флорида» обыграла «Тампу», а Бобровский вытащил вот такой бросок от Никиты Кучерова. В твиттере это уже называют сэйвом года:
Вратаря постоянно поддерживает главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл. Вот его слова после матча с «Эдмонтоном» (6:2). Бобровский в той игре пропустил две шайбы, но вытащил несколько неплохих бросков. «Мы провели чертовски прекрасную во всех отношениях игру. А Бобровский сделал несколько важных ключевых сэйвов в начале матча», − говорил Кенневилл.
По той игре хвалил партнеров и сам Бобровский. Он рассказывал, что они бросались под шайбу и отодвигали игру от ворот. Поэтому было легче отбивать броски и самому Бобровскому. Вся проблема в том, что для «Флориды» такая игра в обороне − редкость. На такую надежность банально не хватает сил: сразу после победы над «Эдмонтоном» и влетели «Ванкуверу».
Капитан «Флориды» Андрей Барков рассказывал, что само наличие Бобровского в составе уже добавляет оптимизма: «Я говорил с ним каждый день. С ним очень легко общаться. Отличный парень. Посмотрите, как он работает на льду, в зале. Настоящий профессионал. Этим летом он говорил, что стремится к победам, и считает, что может выиграть с нашей командой. Эти слова придают нам уверенности, как и то, что он будет защищать наши ворота».
Бобровского полюбили в команде, а сам он только способствует хорошей атмосфере. Например, выменял игровой номер на обед из McDonald’s и часы Rolex.
Во «Флориде» у Бобровского две основные сложности. Первая: он только привыкает к новому ритму жизни после семи сезонов в «Коламбусе». Другая связана именно с обороной и самим подбором защитников. Даже в «Коламбусе» с этим было намного лучше. Если «Флорида» не решит вопрос с игрой в обороне, то не попадет в плей-офф даже с Бобровским.
Но лично его проблемой это все равно не будет.