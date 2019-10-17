Макдэвид разрывает НХЛ в режиме новичка, но успех его «Эдмонтона» – аномалия

«Эдмонтон» стартовал в регулярке с шести побед в семи матчах. Макдэвид сыграл во всех играх и набрал 17 очков (пять голов, 12 ассистов). Забавно, что в единственном матче без шайб или передач от Макдэвида его «Эдмонтон» проиграл «Чикаго» (1:3). В той игре Макдэвид находился на площадке в эпизодах, когда «Эдмонтон» пропустил две шайбы.

Игра против «Филадельфии» приблизила Макдэвида к великим. Макдэвид поучаствовал в пяти шайбах своей команды (1+4) и добил статистику до показателей Гретцки и Лемье. За 26 лет только они набирали не меньше 17 очков за семь стартовых матчей сезона. Все это – личный успех самого Макдэвида. Шесть побед «Эдмонтона» даже с таким лидером – сенсация.

Посмотрите хотя бы на статистику бросков в игре с «Филадельфией». Хоккеисты «Эдмонтона» бросили по воротам 22 раза и забросили шесть шайб. У «Филадельфии» набралось 52 броска. Карьерный рекорд по сэйвам (49) установил вратарь Микко Коскинен. В прошлом сезоне такой «Эдмонтон» пролетел мимо плей-офф, хотя Макдэвид был хорош (116 очков за 78 матчей).