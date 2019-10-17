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#Коннор Макдэвид #НХЛ #Хоккей #Джеймс Нил #Эдмонтон

Макдэвид разрывает НХЛ в режиме новичка, но успех его «Эдмонтона» – аномалия

17 октября 2019, 11:45
Александр Плеханов

Любая характеристика по игре «Эдмонтона» и «Филадельфии» (6:3) сведется к одному видео. Да, это очередная шайба от Коннора Макдэвида. Из подписи к публикации в инстаграме НХЛ мы и сделали часть заголовка этого материала. Кажется, что такие слова о режиме новичка актуальны по каждому матчу с участием Макдэвида. Даже если партнеры рядом не показывают ничего.

«Эдмонтон» стартовал в регулярке с шести побед в семи матчах. Макдэвид сыграл во всех играх и набрал 17 очков (пять голов, 12 ассистов). Забавно, что в единственном матче без шайб или передач от Макдэвида его «Эдмонтон» проиграл «Чикаго» (1:3). В той игре Макдэвид находился на площадке в эпизодах, когда «Эдмонтон» пропустил две шайбы.

Игра против «Филадельфии» приблизила Макдэвида к великим. Макдэвид поучаствовал в пяти шайбах своей команды (1+4) и добил статистику до показателей Гретцки и Лемье. За 26 лет только они набирали не меньше 17 очков за семь стартовых матчей сезона. Все это – личный успех самого Макдэвида. Шесть побед «Эдмонтона» даже с таким лидером – сенсация.

Посмотрите хотя бы на статистику бросков в игре с «Филадельфией». Хоккеисты «Эдмонтона» бросили по воротам 22 раза и забросили шесть шайб. У «Филадельфии» набралось 52 броска. Карьерный рекорд по сэйвам (49) установил вратарь Микко Коскинен. В прошлом сезоне такой «Эдмонтон» пролетел мимо плей-офф, хотя Макдэвид был хорош (116 очков за 78 матчей).

Впервые с сезона-1985/86 «Эдмонтон» выдал на старте пять побед подряд. Потом как раз и было поражение от «Чикаго», которое испортило историческую серию. Во всех пяти играх «Эдмонтон» хотя бы раз уступал в счете – дальше тащили на характере. Матч с «Филадельфией» стал исключением из этой тенденции, но еще перед ним Макдэвид говорил о важных изменениях в клубной философии.

«В последние годы, проигрывая в одну шайбу, мы старались просто открыть игру. Когда так делаешь, то через какое-то время обнаруживаешь себя проигрывающим в две или три шайбы. Игра окончена. Надо сохранять разницу в одну шайбу и ждать своего шанса. Думаю, что в этом плане мы все делали хорошо», – рассказывал Макдэвид.

Успех «Эдмонтона» нельзя рассматривать глобально даже сейчас. Пока личная история Макдэвида удачно совпадает с надежностью вратарей Смита и Коскинена (они так много отбивают не всегда). Есть рядом с ними и еще один человек, который сделал «Эдмонтон» сильнее. 32-летний Джеймс Нил летом перешел из «Калгари» – и сейчас за ним нужно смотреть.

Год назад Нил с «Вегасом» играл в финале Кубка Стэнли. Потом был очень странный сезон в «Калгари», где Нила хватило всего на 19 очков за 67 матчей. Летом «Калгари» обменял его на силового форварда Милана Лючича. Удачно совпало, что «Эдмонтон» избавился от ненужного игрока, а получил усиление атаки. Нил набрал уже девять очков за семь матчей (8+1). Таким его не видели давно.

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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