Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
Илья Михеев мощно стартовал в «Торонто» (1+2 в трех матчах). Игра Михеева всем нравится, но еще больше запомнилось его интервью после первого матча. «Я люблю суп. Не знаю, почему у вас здесь не едят суп. Моя девушка готовит для меня, чему я очень рад», – тогда сказал Михеев. Теперь супом называют даже самого игрока.
Омский «Авангард» тоже следит за ситуацией в его карьере. Бывший клуб Ильи Михеева радуется его успешной игре в НХЛ. «Авангард» записал для Михеева доброе видео, в котором поучаствовал главный тренер клуба Боб Хартли. Он тренировал Михеева в прошлом сезоне, когда «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. Теперь Хартли просто желает ему удачи.
«Привет, Илья! Великолепный старт в «Торонто». Мы очень гордимся тобой и той работой, которую ты выполняешь на льду. Но до нас дошли новости, что у тебя там нет борща. Так что за тебя, Илья! Мы пришлем несколько кастрюль борща для тебя. Можешь даже угостить одноклубников. Удачи тебе!» – сказал Боб Хартли на этом видео.
Когда американцам говорят о Михееве, они публикуют такие посты:
Агент Михеева уже спрашивал, кто готов привезти суп в Канаду:
«Было так: местные корреспонденты спросили, что для меня стало главным вызовом при переезде в Канаду. Я ответил, что первое – это язык. Второе – отсутствие девушки, которая в том числе готовит мне суп. Мы же привыкли есть его хотя бы раз в день. Я сказал и забыл, но не ожидал, что это вызовет такую реакцию», – рассказал в интервью «СЭ» сам Михеев.