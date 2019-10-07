Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ

Илья Михеев мощно стартовал в «Торонто» (1+2 в трех матчах). Игра Михеева всем нравится, но еще больше запомнилось его интервью после первого матча. «Я люблю суп. Не знаю, почему у вас здесь не едят суп. Моя девушка готовит для меня, чему я очень рад», – тогда сказал Михеев. Теперь супом называют даже самого игрока.

Омский «Авангард» тоже следит за ситуацией в его карьере. Бывший клуб Ильи Михеева радуется его успешной игре в НХЛ. «Авангард» записал для Михеева доброе видео, в котором поучаствовал главный тренер клуба Боб Хартли. Он тренировал Михеева в прошлом сезоне, когда «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. Теперь Хартли просто желает ему удачи.