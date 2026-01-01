Илья Михеев

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Хоккей
Михеев и «Торонто» договорились по новому контракту без помощи арбитража
#Илья Михеев
Хоккей
Клубы НХЛ сыграли первые матчи после паузы из-за коронавируса
#НХЛ
Хоккей
Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»
#Илья Михеев
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Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
#Илья Михеев
Влюбить в себя всю НХЛ можно одним хорошим матчем и добрым интервью
#Илья Михеев
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