Илья Михеев

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Михеев и «Торонто» договорились по новому контракту без помощи арбитража
#Илья Михеев
Хоккей
Клубы НХЛ сыграли первые матчи после паузы из-за коронавируса
#НХЛ
Хоккей
Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»
#Илья Михеев