Илья Михеев
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#Илья Михеев #НХЛ #КХЛ #Торонто (х) #Авангард

Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»

06 мая 2019, 19:50

Смотрите, как интересно совпали две новости. Сначала официально объявили, кого точно не будет в составе хоккейной сборной на ЧМ. Илья Михеев исключен.

Потом «Торонто» публикнул новость о контракте с Михеевым. Бывший нападающий «Авангарда» подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение новичка.

Всю карьеру Илья Михеев провел в «Авангарде». Он отыграл в КХЛ 224 матча, в которых набрал 122 очка. На Михеева претендовали «Вегас» и «Чикаго».

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