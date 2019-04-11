Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года
Гусев – звезда КХЛ
26-летний форвард СКА Никита Гусев доминировал в России три сезона подряд, а в этом году наконец-то стал безоговорочно лучшим по очкам. За регулярный чемпионат он набрал 82 очка в 62 матчах. Ближайшим преследователем был легионер Доус из «Автомобилиста» (69).
Важно, что Гусев – командный игрок. В этом сезоне он не только забросил 17 шайб, но и отдал 65 результативных передач. Вторым по этому показателю стал Вадим Шипачев, через которого строилась вся игра «Динамо». Он сделал всего 48 ассистов.
Это мы брали только регулярку, но Гусев держал уровень и в плей-офф – там у Гусева 19 очков в 18 матчах. Даже учитывая вылет СКА в финале Запада (3:4 в серии с ЦСКА), личных претензий к самому Никите здесь нет.
Вот наглядная демонстрация его крутости в нескольких голах из карьеры в России:
«Вегас» – это сенсация
«Вегас» давно выменял все топовые драфт-пики на готовых игроков, поэтому развивать команду может только через новичков уровня Гусева. Раньше контракт Никиты в НХЛ принадлежал «Тампе», но еще в июне 2017-го его получил «Вегас».
Команду создали только в прошлом сезоне, а она сразу дошла до финала Кубка Стэнли. В этом году уже нет такого доминирования, но «Вегас» все равно играл прилично. Не смотрите на седьмое место в регулярке – оно пришло только из-за неудачного окончания сезона (7 поражений в 10 матчах).
«Вегас» и без Гусева прямо сейчас претендует на проход в следующий раунд плей-офф. Поражение от «Сан-Хосе» в первом матче не значит ничего, ведь серия идет до четырех побед. Если Гусев приедет, то в команду его будут вписывать прямо сейчас. А уже дальше разбираться с вопросами контракта.
Не должен смущать даже неудачный опыт Шипачева. Вадим уже уезжал в «Вегас» в предыдущем сезоне, но закрепился там только на три матча. Хорошо хоть забил.
Как он уезжает из КХЛ
Сразу разберемся в происходящем. Есть инсайд «СЭ», где утверждается, что Никита Гусев расторгает контракт со СКА и прямо сейчас едет в команду НХЛ «Вегас». Есть ответ от вице-президента СКА Ротенберга, где тот называет это враньем.
Еще есть высказывание Медведева, который обращает внимание на контракт до 30 апреля. Инсайдеры из НХЛ пишут, что над его расторжением уже работают. Здесь же важная логика: СКА вылетел из плей-офф КХЛ, а «Вегас» как раз стартовал в Кубке Стэнли матчем с «Сан-Хосе» (2:5).
Агент Джей Пи Бэрри говорил еще в начале марта о возможной игре Гусева в НХЛ уже в этом сезоне. Тогда же сообщалось, что Никита может расторгнуть контракт со СКА до 30 апреля 2019-го, если стороны договорятся.
Буквально день назад жена Гусева намекнула, что Никита на это решился, а потом призвала следить за ее инстаграмом. Ажиотаж вокруг отъезда Гусева сейчас едва ли не интереснее, чем сам переход. Но если Никиту все-таки не отпустят до 30 апреля, потом он обязательно уедет.
Ему нужен один матч
Дата отъезда важна. Все тот же Джей Пи Бэрри обратил внимание на ключевую вещь: если Никита сыграет в этом сезоне хотя бы один матч в НХЛ, автоматически истечет его срок однолетнего контракта новичка. Тогда Гусев станет в НХЛ ограниченно свободным агентом.
Это означает только одно – нормальную зарплату. Любой клуб НХЛ в таком случае может сделать Гусеву предложение. Если «Вегас» захочет его оставить, он просто повторит условия этого контракта. Если нет – получит половину средней годовой суммы его нового соглашения.
Гусев в такой ситуации может на это пойти, потому что окажется в выигрыше при любых раскладах. Для «Вегаса» тоже важно заиграть Никиту сейчас: тогда летом они точно получат на контракт готового хоккеиста с перспективой развития, либо просто заработают на нем деньги.
Гусев перерос КХЛ
Этот сезон наглядно показал уровень его и командного доминирования. Даже со всеми проблемами и сопротивлениями соперников СКА все равно дошел до финала Западной конференции. Помогали спорные судейские решения, но главным фактором был класс игроков.
СКА и ЦСКА в любом случае получают лучшие составы на Западе. Если Гусев остается в России, это означает вечное соревнование с самим собой и отсутствие прогресса. В 26 лет пора пробовать что-то большее, чем ожидание двух заключительных стадий плей-офф.
В 2017-м Гусев выиграл со СКА Кубок Гагарина. Играя в КХЛ, Никита уже забил самый важный гол для этой сборной России, когда спас команду от поражения в финале Олимпиады (куда не пускали хоккеистов НХЛ).
Он никогда не играл в команде за пределами России, где пробивался наверх через «Амур» и «Югру». Но когда-то давно Никита начинал карьеру вместе с Кучеровым в составе ЦСКА. В обоих не поверили в Москве, а теперь они смогут посоперничать друг с другом в НХЛ. С разным масштабом, но оба – в статусе состоявшихся звезд.