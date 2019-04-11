Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года

Гусев – звезда КХЛ

26-летний форвард СКА Никита Гусев доминировал в России три сезона подряд, а в этом году наконец-то стал безоговорочно лучшим по очкам. За регулярный чемпионат он набрал 82 очка в 62 матчах . Ближайшим преследователем был легионер Доус из «Автомобилиста» (69).

Важно, что Гусев – командный игрок. В этом сезоне он не только забросил 17 шайб, но и отдал 65 результативных передач. Вторым по этому показателю стал Вадим Шипачев, через которого строилась вся игра «Динамо». Он сделал всего 48 ассистов.

Это мы брали только регулярку, но Гусев держал уровень и в плей-офф – там у Гусева 19 очков в 18 матчах. Даже учитывая вылет СКА в финале Запада (3:4 в серии с ЦСКА), личных претензий к самому Никите здесь нет.

Вот наглядная демонстрация его крутости в нескольких голах из карьеры в России: