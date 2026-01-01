СКА (х)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
СКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Сочи»
#СКА (х)
Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
Ротенберг возглавил СКА, Брагин перемещен на должность старшего тренера
#СКА (х)
Хоккей
Никита Гусев спустя два года вернулся из НХЛ в СКА. Весной «Нью-Джерси» выставил его на драфт отказов
#Никита Гусев
Хоккей
Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов стал спортивным директором СКА
#СКА (х)
Хоккей
Три русских хоккеиста попали в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-21
#НХЛ
Все новости
Материалы
Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?
4
#ЧГК
4
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался
#Михаил Бердин
Все материалы