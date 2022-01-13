СКА (х)
СКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Сочи»
20 минут назад
СКА первым в Западной конференции гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. Он победил 2:1 «Сочи» благодаря голам Хуснутдинова (в первом периоде) и Воробьева (в третьем).
СКА в регулярном чемпионате предстоит сыграть еще семь матчей. Сейчас он идет первым на Западе с 68 очками в 48 матчах.
Сезон КХЛ будет приостановлен с 15 января из-за пандемии коронавируса.
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