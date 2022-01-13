СКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#СКА (х)

СКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Сочи»

20 минут назад

СКА первым в Западной конференции гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. Он победил 2:1 «Сочи» благодаря голам Хуснутдинова (в первом периоде) и Воробьева (в третьем).

СКА в регулярном чемпионате предстоит сыграть еще семь матчей. Сейчас он идет первым на Западе с 68 очками в 48 матчах.

Сезон КХЛ будет приостановлен с 15 января из-за пандемии коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
Гусев точно хочет на Олимпиаду: уже перезагрузил карьеру в КХЛ и феерит за Россию в Евротуре, раздавая ассисты
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#СКА (х)