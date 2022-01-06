ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой

Так ситуацию из матча с «Нефтехимиком» описал игрок ЦСКА Матвей Гуськов: «Есть такие бригады, которые могут контролировать шайбу и разыгрывать ее, можно сказать, рвать оборону соперника передачами. Сегодня в овертайме минуты две возили соперника, создавали много моментов и в конце концов забили, Лукас очень классно разобрался. Хорошо отыграли 4 на 3».

ЦСКА не первый раз показывает подобный вариант овертайма. Главный тренер Сергей Федоров уже пользовался этой возможностью в ноябрьском матче с «Динамо», но клуб не забил. Дальше был матч с «Локомотивом» (1:0) и новая игра с «Динамо» (3:2). В этих матчах задумка Федорова оправдалась: ЦСКА расставлялся в формате большинства, забивал и побеждал.

После игры с «Динамо» Федоров сказал такое: «В какой-то мере это может стать трендом КХЛ теперь. Это оружие определенное». Позже Федоров даже отвечал на вопрос о реальности такой ситуации в важных матчах сборной. В декабре он говорил, что пользуется правилами и работает над улучшением этого компонента игры: «Если немножко помечтать, думаю, что реально».

У ЦСКА пока все получается: