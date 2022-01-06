ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
5 января ЦСКА выиграл матч КХЛ у «Нефтехимика» (2:1, ОТ). Победную шайбу забросил Лукас Вальмарк. ЦСКА не получал большинство из-за удаления, но отыграл овертайм с преимуществом в одного игрока. Это получилось из-за замены вратаря. Клуб играл с пустыми воротами, но лишний хоккеист давал преимущество при контроле шайбы.
Из этого получился гол:
Так ситуацию из матча с «Нефтехимиком» описал игрок ЦСКА Матвей Гуськов: «Есть такие бригады, которые могут контролировать шайбу и разыгрывать ее, можно сказать, рвать оборону соперника передачами. Сегодня в овертайме минуты две возили соперника, создавали много моментов и в конце концов забили, Лукас очень классно разобрался. Хорошо отыграли 4 на 3».
ЦСКА не первый раз показывает подобный вариант овертайма. Главный тренер Сергей Федоров уже пользовался этой возможностью в ноябрьском матче с «Динамо», но клуб не забил. Дальше был матч с «Локомотивом» (1:0) и новая игра с «Динамо» (3:2). В этих матчах задумка Федорова оправдалась: ЦСКА расставлялся в формате большинства, забивал и побеждал.
После игры с «Динамо» Федоров сказал такое: «В какой-то мере это может стать трендом КХЛ теперь. Это оружие определенное». Позже Федоров даже отвечал на вопрос о реальности такой ситуации в важных матчах сборной. В декабре он говорил, что пользуется правилами и работает над улучшением этого компонента игры: «Если немножко помечтать, думаю, что реально».
У ЦСКА пока все получается:
КХЛ сократила количество игроков в овертаймах еще в декабре 2016-го. Арбитр Анисимов объяснял, что через формат 3 на 3 лига хочет соответствовать тенденциям современного хоккея. Федоров оказался не первым человеком в КХЛ, который снимает вратаря при таком формате овертайма. Он пользуется наработками бывшего тренера «Барыса» Евгения Корешкова.
Тот попробовал это еще в 2017-м. Потом рассказывал на примере матча с «Витязем»: «Это домашняя заготовка, мы заранее ее планировали, игроки были готовы. Это сработало, больше скажу, мы отрабатывали это на тренировке». Корешков ушел из «Барыса» в 2018-м, а с 2019 года работает в тренерском штабе ЦСКА. В этом клубе его идеями вдохновился только Федоров.
Тренер «Динамо» Алексей Кудашов объяснял ситуацию с получением большинства в овертайме через снятие вратаря. Еще в матче с ЦСКА он об этом задумывался, но возникла проблема. Преимущество получает та команда, которая сразу забирает шайбу. Втроем ее сложно отобрать, а другой команде легче играть из-за контроля. ЦСКА Федорова пользуется именно этим.
Такое большинство в овертайме не гарантирует команде победу. ЦСКА может делать так только в моменты контроля шайбы, но в матчах с сильными командами это получается не всегда. Поэтому ЦСКА проигрывал овертаймы в матчах с «Локомотивом» и СКА, хотя пропускал не в пустые ворота. Зато наработки Федорова уже перенеслись и на сборную России.
Напоминаем: хоккеисты из НХЛ не приедут на Олимпиаду-2022. Поэтому сборную России надо оценивать и воспринимать хотя бы со стороны Кубка Первого канала. Там она выиграла три матча из четырех, но проиграла Финляндии (2:3) в овертайме. Игрок «Салавата Юлаева» Маннинен забил России в ситуации 3 на 4. Россия отыграла овертайм с пустыми воротами.
Главный тренер Жамнов объяснял снятие вратаря в матче Россия – Финляндия желанием победить еще до буллитной серии. Еще он подтвердил, что это стало возможным из-за клубного примера Федорова: «Сергей Федоров практикует это у себя в ЦСКА, и мы решили попробовать». Сергей Федоров входит в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022.
Первый опыт сборной России был таким:
Отсутствие игроков из НХЛ – положительный момент для такого формата овертайма. В этой лиге почти невозможно отыграть овертайм 4 на 3 без удаления в составе одной из команд. Снимать вратаря в овертайме там можно, но с серьезным условием. Если команда пропускает гол в пустые ворота, она проигрывает матч и теряет уже заработанное очко. В КХЛ такого наказания нет.
Поэтому игроки из НХЛ не привыкли к подобным овертаймам. Они отыгрывают их на индивидуальном мастерстве, а не раскатывают искусственное большинство. Бывший защитник Алексей Житник обращал внимание, что разница в правилах между КХЛ и НХЛ плохо влияет на хоккей. Арбитры из НХЛ на Олимпиаде могли бы не понять внутренний нюанс из России.
Европейские составы и формат олимпийского турнира позволяют России попробовать задумку и в феврале 2022 года. На Олимпиаде участвуют 12 сборных, которые разделены на три группы по четыре команды. Все выйдут в плей-офф по итогам группового этапа. Есть разница только в стадиях: три лидера и лучшая команда со вторых мест зайдут сразу в четвертьфиналы.