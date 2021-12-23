Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет
Главное событие перед Олимпиадой-2022: НХЛ не отпустила своих игроков на турнир. Вообще это событие обсуждалось несколько дней, но теперь официально – 22 декабря лига подтвердила это.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал:
«К сожалению, с учетом серьезного сбоя в расписании регулярного сезона, вызванного последними событиями, связанными с коронавирусом, – к 23 декабря уже перенесли 50 матчей – участие в Олимпиаде более неосуществимо».
Плохая новость для всех фанатов России: на следующей Олимпиаде главной звезды сборной, Александра Овечкина, может и не быть. На тот момент ему будет 40 лет.
Как НХЛ отказывалась из-за Олимпиады. Это из-за коронавируса?
Да, это из-за коронавируса. Об этом говорит: а) Заявление Беттмэна; б) Ковид-статистика в этом сезоне НХЛ.
Цитата Беттмэна: «Нашим фокусом и целью было и должно оставаться ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли. Окно с 6 по 22 февраля [оно планировалось для участия НХЛ на Олимпиаде] для изменения графика игр, которые были или еще могут быть отложены».
Кажется, это окно действительно нужно НХЛ для сохранения целостности турнира. На данный момент лига перенесла более 50 матчей, а в ковид-протоколе числятся более сотни игроков. Двухнедельный перерыв, отведенный на Олимпиаду, теперь поможет НХЛ с проведением несостоявшихся матчей. Плюс лига попросила владельцев арен не сдавать их в аренду для проведения массовых мероприятий.
Еще один плюс для НХЛ – своевременно принятое решение. Если бы НХЛ отказалась от Олимпиады после 10 января, то заплатила бы за это штраф. Сейчас ее решение не вызвало финансовых санкций.
Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал эту историю так:
«Хоть мы и разочарованы решением НХЛ и профсоюза игроков. Но мы понимаем, какие обстоятельства привели к нему. Мы шокированы тем, как коронавирус практически мгновенно изменил календарь НХЛ. Понимаем, что решение НХЛ принято в интересах здоровья и безопасности их игроков».
НХЛ уже во второй раз подряд не приезжает на Олимпийские игры. В 2018-м игроков лиги там тоже не было
Почти четыре года назад НХЛ отказалась от Олимпиады-2018. И на это были две причины.
Первая – против участия на Олимпиаде выступали владельцы клубов. В заявлении НХЛ было:
«Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне-2017/18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение, а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему, - говорится в заявлении НХЛ.
Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов.
Мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт».
Беттмэн говорил, что владельцы клубов выступали против участия на Олимпиаде, называя главной причиной появление перерыва в феврале: «Некоторые боссы обеспокоены, что лидеры не отдыхают в этот период, а, наоборот, еще больше нагружают себя. Что приводит к травмам». Например, на ОИ-2014 до конца сезона ломались Джон Таварес (играл за «Нью-Йорк Айлендерс») и Хенрик Зеттерберг (играл за «Детройт»).
Вторая – деньги на участие. Ранее МОК оплачивал участие игроков НХЛ на Олимпиадах (в том числе страховки, переезды), но перед Олимпиадой в Пхенчхане отказался это делать. Беттмэн говорил, что эти деньги берутся из международного фонда по развитию хоккея и что они предназначены вовсе не для участия НХЛ на ОИ.
Кажется, Овечкин так никогда и не выиграет Олимпиаду
Просто цитаты Александра Овечкина об Олимпиаде:
• «Это честь, безусловно. Я рад приезжать и защищать цвета страны на величайшем турнире».
• «Хотелось ли мне выиграть Олимпиаду? Да, конечно. Это неправильный вопрос, поскольку роль Олимпиады в хоккее велика. Победа на Олимпийских играх дает игрокам престиж и возможность навсегда записать себя в историю».
• После победы в Кубке Стэнли: «Теперь победа Олимпиаде стала моей главной мечтой. Я много думаю о том, чтобы победить на Играх вместе со сборной».
Правда, Овечкин с 2014 года так ни разу и не ездил на Олимпиаду. А во все разы, когда он попадал на турнир, статистика была печальной:
🏒 ОИ-2006 – четвертое место (в матче за третье место Россия проиграла Чехии – 0:3). Забил победный гол в Канаде, а проигрыш в поединке за бронзу охарактеризовал так: «Есть такой анекдот о старой кляче, которая участвовала в скачках: «Ну извини, не шмогла». Что уж вспоминать? Мы грохнули Канаду — главную команду, которая должна была побеждать на Олимпиаде. Это можно назвать спортивным подвигом».
🏒 ОИ-2010 – вылет в четвертьфинале (там случилось поражение от Канады 3:7). Говорит, что волновался перед объявлением списка, говорил, что собралась сильная команда, но против канадцы ничего не получилось из-за класса соперников.
🏒 ОИ-2014 – вылет в четвертьфинале (поражение от Финляндии 1:3). Был факелоносцем на эстафете. На самом турнире отметился всего двумя очками: отдал ассист и забросил шайбу в первом матче (со словенцами).
На момент следующей Олимпиады (2026) Овечкину будет 40 лет. Есть большой вопрос: будет ли он участвовать в этом турнире, если НХЛ поедет.
Есть ли в НХЛ такие возрастные игроки?
Сайт NBC Sports ответил на этот вопрос и назвал трех действующих активных игроков, которым 40+ лет.
1. Крейг Андерсон, 40 лет («Баффало»). Андерсон в НХЛ с 2002 года. С 2021 года он играет за «Баффало», но сейчас больше считается сменщиком Дастина Токарски.
2. Джо Торнтон, 42 года («Флорида»). Торнтон 15 лет играл за «Сан-Хосе» и в 40 лет начал путешествие по НХЛ: сначала уехал в «Торонто», а теперь бомбит во «Флориде». В следующем году ему исполнится 43, о сборной он давно не вспоминает («Я хочу поиграть как можно больше в НХЛ»). Сейчас у Торнтона 3 очка в 18 матчах.
3. Здено Хара, 44 года («Нью-Йорк Айлендерс»). За три месяца до 45-летия Хара – один из основных игроков «Айлендерс»: у него 23 матча в этом сезоне. Еще в октябре он вышел на 4-е место по матчам в НХЛ среди защитников (1613 в лиге на тот момент). Про завершение карьеры не думает: «Возможно, я уйду из хоккея, когда приду на обследование, меня попросят побегать для осмотра сердца, а я начну сыпать песком».