Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет

Как НХЛ отказывалась из-за Олимпиады. Это из-за коронавируса?

Да, это из-за коронавируса. Об этом говорит: а) Заявление Беттмэна; б) Ковид-статистика в этом сезоне НХЛ.

Цитата Беттмэна: «Нашим фокусом и целью было и должно оставаться ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли. Окно с 6 по 22 февраля [оно планировалось для участия НХЛ на Олимпиаде] для изменения графика игр, которые были или еще могут быть отложены».

Кажется, это окно действительно нужно НХЛ для сохранения целостности турнира. На данный момент лига перенесла более 50 матчей, а в ковид-протоколе числятся более сотни игроков. Двухнедельный перерыв, отведенный на Олимпиаду, теперь поможет НХЛ с проведением несостоявшихся матчей. Плюс лига попросила владельцев арен не сдавать их в аренду для проведения массовых мероприятий.

Еще один плюс для НХЛ – своевременно принятое решение. Если бы НХЛ отказалась от Олимпиады после 10 января, то заплатила бы за это штраф. Сейчас ее решение не вызвало финансовых санкций.

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал эту историю так:

«Хоть мы и разочарованы решением НХЛ и профсоюза игроков. Но мы понимаем, какие обстоятельства привели к нему. Мы шокированы тем, как коронавирус практически мгновенно изменил календарь НХЛ. Понимаем, что решение НХЛ принято в интересах здоровья и безопасности их игроков».