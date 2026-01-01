Джо Торнтон

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Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
Хоккей
42-летний Торнтон подписал контракт с «Флоридой» и останется в НХЛ. В лиге только один хоккеист старше него
#Джо Торнтон
Хоккей
41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ
#Джо Торнтон
Хоккей
Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»
#Джо Торнтон
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