42-летний Торнтон подписал контракт с «Флоридой» и останется в НХЛ. В лиге только один хоккеист старше него

«Флорида» объявила о подписании контракта с нападающим Джо Торнтоном. Это будет его четвертый клуб в НХЛ с момента дебюта в 1997 году.

В лиге только один действующий игрок старше Торнтона – это Здено Хара из «Вашингтона» (44 года). Торнтон почти всю карьеру провел в НХЛ. Трижды он уходил в аренду в швейцарский «Давос», но потом возвращался.

В прошлом сезоне он играл за «Торонто». Провел 44 матча в регулярке и набрал 20 очков (пять голов, 15 ассистов).