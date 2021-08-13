Джо Торнтон
НХЛ
Флорида Пантерз
42-летний Торнтон подписал контракт с «Флоридой» и останется в НХЛ. В лиге только один хоккеист старше него
2 часа назад
«Флорида» объявила о подписании контракта с нападающим Джо Торнтоном. Это будет его четвертый клуб в НХЛ с момента дебюта в 1997 году.
В лиге только один действующий игрок старше Торнтона – это Здено Хара из «Вашингтона» (44 года). Торнтон почти всю карьеру провел в НХЛ. Трижды он уходил в аренду в швейцарский «Давос», но потом возвращался.
В прошлом сезоне он играл за «Торонто». Провел 44 матча в регулярке и набрал 20 очков (пять голов, 15 ассистов).
- Торнтон провел за карьеру 1680 игр в НХЛ. Только у пяти игроков за всю историю лиги было больше матчей.
- Он седьмой в истории по числу ассистов (1104) и 14-й по числу набранных очков (1529).
Источник:сайт НХЛ
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