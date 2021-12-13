Джо Торнтон
НХЛ
Флорида Пантерз
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
17 минут назад
«Флорида» проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Первый гол «Флориды» забил Джо Торнтон.
- Он набрал 1534-е очко в карьере в НХЛ. У него 428 голов и 1106 ассистов в 1696 матчах.
- Теперь Торнтон занимает 12-е место по очкам в истории НХЛ. У ближайшего перед ним Рэя Бурка 1579 очков.
- В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах: пять голов и два ассиста.
В НХЛ только один действующий игрок старше Торнтона – Здено Хара из «Нью-Йорк Айлендерс» (44 года). Оба дебютировали в лиге в 1997 году.
Торнтон почти всю карьеру провел в НХЛ. Он трижды уезжал в аренду в швейцарский «Давос», но потом возвращался в Северную Америку. Он побеждал на Олимпиаде, выигрывал «Арт Росс Трофи», но ни разу – Кубок Стэнли.
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