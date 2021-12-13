42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года

В НХЛ только один действующий игрок старше Торнтона – Здено Хара из «Нью-Йорк Айлендерс» (44 года). Оба дебютировали в лиге в 1997 году.

Торнтон почти всю карьеру провел в НХЛ. Он трижды уезжал в аренду в швейцарский «Давос», но потом возвращался в Северную Америку. Он побеждал на Олимпиаде, выигрывал «Арт Росс Трофи», но ни разу – Кубок Стэнли.