Джо Торнтон
НХЛ
Торонто (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джо Торнтон #НХЛ #Торонто (х)

41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ

6 часов назад

«Торонто» обыграл «Монреаль» в плей-офф НХЛ (4:0), одну шайбу забросил Джо Торнтон. Она стала рекордной для клуба:

  • Теперь он самый возрастной игрок, которому удавалось набрать очки в плей-офф. Сейчас ему 41 год и 327 дней, в июле будет 42 года.
  • До него рекорд был у Рона Фрэнсиса и Аллана Стэнли, которые делали по ассисту в 2004 и 1967 году соотвественно. Обоим на момент голевых передач было по 41 году и 62 дня.

Торнтон – второй по возрасту действующий игрок НХЛ. Старше него только Здено Хара (44 года), играющий в «Вашингтоне».

«Торонто» ведет в серии с «Монреалем» 3:1. Торнтон играет в НХЛ с 1997 года, но еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
Еще по теме
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джо Торнтон
#НХЛ
#Торонто (х)