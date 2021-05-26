41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ

Торнтон – второй по возрасту действующий игрок НХЛ. Старше него только Здено Хара (44 года), играющий в «Вашингтоне».

«Торонто» ведет в серии с «Монреалем» 3:1. Торнтон играет в НХЛ с 1997 года, но еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.