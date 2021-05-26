Джо Торнтон
НХЛ
Торонто (х)
41-летний Торнтон стал самым возрастным игроком «Торонто», набравшим очки в плей-офф НХЛ
6 часов назад
«Торонто» обыграл «Монреаль» в плей-офф НХЛ (4:0), одну шайбу забросил Джо Торнтон. Она стала рекордной для клуба:
- Теперь он самый возрастной игрок, которому удавалось набрать очки в плей-офф. Сейчас ему 41 год и 327 дней, в июле будет 42 года.
- До него рекорд был у Рона Фрэнсиса и Аллана Стэнли, которые делали по ассисту в 2004 и 1967 году соотвественно. Обоим на момент голевых передач было по 41 году и 62 дня.
Торнтон – второй по возрасту действующий игрок НХЛ. Старше него только Здено Хара (44 года), играющий в «Вашингтоне».
«Торонто» ведет в серии с «Монреалем» 3:1. Торнтон играет в НХЛ с 1997 года, но еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.
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