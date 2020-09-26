Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?

Да кто такой этот Стэнли?

Стэнли – генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли, который до 1889 года не имел никакого отношения к хоккею. С 1865 года он служил в палате общин Канады. С 1888-го стал генерал-губернатором страны.

Стэнли ценил эту должность и делал все, чтобы повышать свой авторитет. Его рабочим направлением было установление нормальных отношений с коренными народами Канады и восстановление нормального состояния местной полиции. До его назначения в полиции бушевала коррупция. Стэнли боролся с ней и наказывал пойманных коррупционеров.

За полгода службы Стэнли сильно прокачал статус. В сентябре 1888-го он уже был желанным гостем на любом мероприятии. Его приглашали на торжественные мероприятия богачи и дворяне, люди из правительства. На одном из них он и познакомился с хоккеем.

В 1889 году в Монреале проходил зимний карнавал, на который Фредерик Стэнли приехал вместе со своими сыновьями и дочерями. Одним из пунктов программы был хоккей, заявленный как «ледовое побоище».