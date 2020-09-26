Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Да кто такой этот Стэнли?
Стэнли – генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли, который до 1889 года не имел никакого отношения к хоккею. С 1865 года он служил в палате общин Канады. С 1888-го стал генерал-губернатором страны.
Стэнли ценил эту должность и делал все, чтобы повышать свой авторитет. Его рабочим направлением было установление нормальных отношений с коренными народами Канады и восстановление нормального состояния местной полиции. До его назначения в полиции бушевала коррупция. Стэнли боролся с ней и наказывал пойманных коррупционеров.
За полгода службы Стэнли сильно прокачал статус. В сентябре 1888-го он уже был желанным гостем на любом мероприятии. Его приглашали на торжественные мероприятия богачи и дворяне, люди из правительства. На одном из них он и познакомился с хоккеем.
В 1889 году в Монреале проходил зимний карнавал, на который Фредерик Стэнли приехал вместе со своими сыновьями и дочерями. Одним из пунктов программы был хоккей, заявленный как «ледовое побоище».
На тот момент хоккейные турниры еще не были официальными мероприятиями. Все соревнования Канады проходили в статусе любительских – в том числе и на том карнавале в Монреале. Стэнли и семья очень впечатлились игрой. Потом генерал даже был инициатором проведения хоккейных соревнований при правительстве Канады.
Семья Стэнли полюбила хоккей. Его сыновья играли за любителей, а младшая дочь Изабель в школе основала женскую команду. Сам Стэнли регулярно приходил на матчи любительской лиги Монреаля, приезжал на городские соревнования Оттавы (в этих городах были сильнейшие на тот момент лиги Северной Америки). А в 1992-м вложился в кубок, который вручали команде-победительнице.
Фредерик Стэнли потратил 10 гиней (примерно 50 современных долларов) и назвал его Dominion Hockey Challenge Cup. Ради него он специально приехал в Шеффилд и заказал кубок местной фабрике. На тот момент была всего лишь серебряная чаша.
Как менялся Кубок Стэнли: его увеличивали ради нанесения имен победителей, оригинал хранится в Зале славы НХЛ
Несколько стадий изменения Кубка Стэнли:
• С 1924 года уже созданная НХЛ разрешила наносить имена победителей Кубка Стэнли. Их наносили на специальные съемные обручи.
• В 1939 году НХЛ утвердила сигарообразную форму трофея.
• В 1948 году его переделали в бочкообразный трофей со съемным основанием. Дизайнеры специально придумали такой вид, чтобы усилить конструкцию – каждый год оригинальный кубок передавался от команды к другой. Постепенно он ломался. Съемная часть придавала трофею устойчивости.
Обручи и эта часть делают Кубок Стэнли тяжелым и объемным. Его вес – 15,5 кг, высота – почти 90 см.
Первая копия Кубка Стэнли хранится в Зале славы НХЛ. На ней – победители лиги до 1993 года. Дальше командам вручали уже другой трофей, обручи которого обновили из-за недостатка места в 2017 году.
Кубок Стэнли топили, наполняли кормом для собак. Туда даже случайно пописала дочь игрока «Детройта»
В среднем Кубок Стэнли путешествует около 250 дней в году. Каждое лето с ним по одному дню проводят все победители – то есть в один день кубок может быть в США, на следующий – уже в России. Так было, например, в 2018 году, когда победителем стал «Вашингтон» (а Овечкин привез его на Воробьевы горы).
За все время кубок ломали, царапали, оставляли вмятины, заполняли его разными вещами. Несколько историй.
1. В 1999 году после победы «Далласа» трофей отправился в дом Гая Карбонно. Он хотел сбросить его со второго этажа своего особняка в бассейн. Промахнулся – кубок улетел на плитку, так на нем осталась огромная вмятина.
2. Марио Лемье и Фил Бурк в 1991-м обнаружили, что Кубок Стэнли легко тонет. Они нырнули с ним в бассейн, выпустили его из рук – кубок отправился на дно, ударился, так откололась часть основания.
Бурк и Лемье приклеили ее изолентой, а «Питтсбург» потом оплатил починку кубка.
3. Кольца (или обручи – как угодно) с именами победителей регулярно терялись.
В 1920 году пьяные хоккеисты «Оттавы» потеряли кубок. Его нашли в канаве в разобранном состоянии. Одно из колец был в 150 метрах от того места.
Патрик Руа в 1986 году утопил кубок в пруду. Его нашел фанат, который хотел оставить себе один из обручей на память – НХЛ все же вернула его.
Еще одна традиция победителей – наполнять кубок чем-то. Русские хоккеисты бросали в чашу пельмени, черную икру. Кларк Гиллис в 1982-м наполнил его собачьим кормом – чтобы победу заценила его любимая собака. Одна из лошадей Эда Ольчика из «Рейнджерс» в 1994 году ела овес из Кубка Стэнли.
Сильвен Лефевр выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо» в 1996-м. Он сразу же сказал, что не будет портить кубок никакой едой и придумает что-то оригинальное. В день, когда он получил трофей, Лефевр позвал священника домой и крестил в чаше кубка дочь.
Крис Дейпер выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» в 1998-м и тоже не планировал его ничем пачкать. Он просто проводил свой выходной с семьей – кубок стоял рядом. Под конец дня Дейпер захотел сфотографировать в кубке свою шестимесячную дочь: положил ее в чашу, сделал кадр. В это время девочка описалась.
А еще Кубок Стэнли – это история про орфографические ошибки
Как гравируют кубки, например, в футболе: сразу после финального свистка, за 10 минут. Как гравируют Кубок Стэнли: после командной вечеринки в спокойной обстановке.
Сейчас мастера готовят специальные трафареты. Раньше все делалось на глаз и без них. Так «Бостон» в 1972-м превратился в «BQSTQN».
В НХЛ так и не определились, как писать имя Ричарда Мура: Дикки (по его прозвищу), Ричарда, Д. Мур или Р. Мур или еще как-то. Он шесть раз побеждал в Кубке Стэнли, и шесть раз его имя писали по-разному. Даже в Зале славы.
«Нью-Йорк Айлендерс» в 1981-м превратился в «Нью-Йорк Иландерс».
Отдельная тема касается имен. Вместо Эрика Стаала был Эрик Стааал; вместо Криса Верстега – Вертсег; вместо Адама Дедмарша – Дедмарч.
Наверное, самый легендарный трофей как предмет.