Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Это отсылка к жесту другого француза, который тоже взял ЛЧ за «Баварию»
«Бавария» – победитель Лиги чемпионов (в финале обыграла «ПСЖ» – 1:0). Фотографии с кубком – обычная тема празднований.
Люка Эрнандес подошел к этому моменту креативно – надел кубок ЛЧ на голову:
Это не просто прикол, а историческая отсылка: так же праздновал француз Биксант Лизаразю. Он выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией» в 2001-м. Если вы не помните Лизаразю, то вот кратко главные моменты:
- Сиял максимально ярко: выиграл все что можно и параллельно с Францией еще стал чемпионом мира и Европы.
- Много боролся с травмами, но все-таки держался в основе «Баварии».
- Подрался на тренировке с Нико Ковачем – тем самым, который потом возглавит «Баварию», возьмет в помощники Флика, провалится, зато оставит после себя идеального трофейного преемника.
- Лизаразю уезжал из «Баварии» на год в «Марсель», потом вернулся и взял номер 69. Все думали, что это прикол про позу из секса, но он сам пояснил: нет, это в честь года рождения (1969-й), роста (169 см) и веса (69 кг).
- Оставил место в основе молодому Филиппу Ламу.
Год назад, когда Эрнандес переезжал в Мюнхен, он сказал: «Я знаю, что Лизаразю раньше играл за этот клуб. И делал это очень успешно. Для меня цель – достичь «Баварии» всего, чего с ней достиг Лизаразю».
Лизаразю тоже отвечал респектами: «Я вижу много левых защитников, которые хороши либо только в атаке, либо только в защите. Но у Эрнандеса все хорошо и там, и там. Он играет в той же манере, что и я когда-то».
Для Эрнандеса это первый сезон в «Баварии», и здесь он уже выиграл три трофея – Бундеслигу, кубки Германии и ЛЧ. Это больше, чем за пять лет в Испании до этого. Для него это первая победа в Лиге чемпионов, хотя с «Атлетико» он уже выходил в финал в сезоне-2015/16 – но тогда проиграл «Реалу».
Теперь у Эрнандеса к 24 годам есть полный набор:
- чемпионство страны,
- чемпион мира,
- Лига чемпионов,
- Лига Европы на десерт.
А если бы кочан застрял!
Пока лучший сюжет вокруг финала
Очень большие уши
Кубок ЛЧ любой на голову наденет. Вы трофей РПЛ наденьте!