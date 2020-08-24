Люка Эрнандес
Лига чемпионов
Футбол
Биксант Лизаразю
Бавария
ПСЖ
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#Люка Эрнандес #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #ПСЖ #Биксант Лизаразю

Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Это отсылка к жесту другого француза, который тоже взял ЛЧ за «Баварию»

24 августа, 01:23

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Бавария» – победитель Лиги чемпионов (в финале обыграла «ПСЖ» – 1:0). Фотографии с кубком – обычная тема празднований.

Люка Эрнандес подошел к этому моменту креативно – надел кубок ЛЧ на голову:

Это не просто прикол, а историческая отсылка: так же праздновал француз Биксант Лизаразю. Он выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией» в 2001-м. Если вы не помните Лизаразю, то вот кратко главные моменты: 

  • Сиял максимально ярко: выиграл все что можно и параллельно с Францией еще стал чемпионом мира и Европы.
  • Много боролся с травмами, но все-таки держался в основе «Баварии».
  • Подрался на тренировке с Нико Ковачем – тем самым, который потом возглавит «Баварию», возьмет в помощники Флика, провалится, зато оставит после себя идеального трофейного преемника.
  • Лизаразю уезжал из «Баварии» на год в «Марсель», потом вернулся и взял номер 69. Все думали, что это прикол про позу из секса, но он сам пояснил: нет, это в честь года рождения (1969-й), роста (169 см) и веса (69 кг).
  • Оставил место в основе молодому Филиппу Ламу. 

Год назад, когда Эрнандес переезжал в Мюнхен, он сказал: «Я знаю, что Лизаразю раньше играл за этот клуб. И делал это очень успешно. Для меня цель – достичь «Баварии» всего, чего с ней достиг Лизаразю».

Лизаразю тоже отвечал респектами: «Я вижу много левых защитников, которые хороши либо только в атаке, либо только в защите. Но у Эрнандеса все хорошо и там, и там. Он играет в той же манере, что и я когда-то».

Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Эрнандеса это первый сезон в «Баварии», и здесь он уже выиграл три трофея – Бундеслигу, кубки Германии и ЛЧ. Это больше, чем за пять лет в Испании до этого. Для него это первая победа в Лиге чемпионов, хотя с «Атлетико» он уже выходил в финал в сезоне-2015/16 – но тогда проиграл «Реалу».

Теперь у Эрнандеса к 24 годам есть полный набор:

  • чемпионство страны,
  • чемпион мира,
  • Лига чемпионов,
  • Лига Европы на десерт.
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Комментарии (4)
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Василий Попович
24 августа, 01:41

А если бы кочан застрял!

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Роман Абрамов
24 августа, 01:50

Пока лучший сюжет вокруг финала

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попкорный слуга
24 августа, 11:55

Очень большие уши

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vladik12
25 августа, 14:54

Кубок ЛЧ любой на голову наденет. Вы трофей РПЛ наденьте!

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