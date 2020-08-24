Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Это отсылка к жесту другого француза, который тоже взял ЛЧ за «Баварию»

Год назад, когда Эрнандес переезжал в Мюнхен, он сказал: «Я знаю, что Лизаразю раньше играл за этот клуб. И делал это очень успешно. Для меня цель – достичь «Баварии» всего, чего с ней достиг Лизаразю».

Лизаразю тоже отвечал респектами: «Я вижу много левых защитников, которые хороши либо только в атаке, либо только в защите. Но у Эрнандеса все хорошо и там, и там. Он играет в той же манере, что и я когда-то».