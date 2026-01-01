Биксант Лизаразю

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Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Это отсылка к жесту другого француза, который тоже взял ЛЧ за «Баварию»
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#Люка Эрнандес
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