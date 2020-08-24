Пока «Бавария» праздновала победу в ЛЧ, Алаба утешал Неймара

Свисток, «Бавария» – победитель Лиги чемпионов. Все ее футболисты сразу же выбежали на поле и начали празднования. К ним не присоединился только Давид Алаба.

В тот момент, когда все сходили с ума, Алаба несколько минут утешал плачущего Неймара. Даже пока игроки «Баварии» обнимались друг с другом, он все еще говорил что-то Неймару.

Так это было: