Давид Алаба
Лига чемпионов
ПСЖ
Пока «Бавария» праздновала победу в ЛЧ, Алаба утешал Неймара
24 августа, 00:24
Свисток, «Бавария» – победитель Лиги чемпионов. Все ее футболисты сразу же выбежали на поле и начали празднования. К ним не присоединился только Давид Алаба.
В тот момент, когда все сходили с ума, Алаба несколько минут утешал плачущего Неймара. Даже пока игроки «Баварии» обнимались друг с другом, он все еще говорил что-то Неймару.
Так это было:
Алаба и Неймар не тусят вместе, не играли за одни и те же клубы и даже не подписаны друг на друга в соцсетях. Вероятно, Алаба просто проявил уважение к главной звезде «ПСЖ», для которого этот проигрыш – самый обидный.
Комментарии (1)
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24 августа, 11:58
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Ой, да че реветь-то? Одна ЛЧ уже есть, успеет еще одну взять
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